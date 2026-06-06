Ver: Highlights: Surf City El Salvador Pro Presentado por Corona Cero 2026 – Día 1

Si los días previos no fueron suficiente entretenimiento, el día inaugural en el Surf City El Salvador Pro Presentado por Corona Cero brindó un espectáculo de alto rendimiento con oleaje. Los conjuntos de lavado pusieron a prueba a los mejores del mundo y su paciencia para encontrar las gemas, desatando todo el poder y la progresión a lo largo de un comienzo maratoniano. Grandes sorpresas y victorias revolucionarias marcaron la pauta junto con la excelencia encontrada. Además, el escalón superior masculino acudió a la arena de Punta Roca y no perdió el tiempo dando un espectáculo propio para restablecer el estándar. Disfruta de toda la potencia y el dramatismo desde el día de la inauguración. Próxima convocatoria, sábado 6 de junio a las 5:45 a. m. CST. Juega Fantasy: https://bit.ly/4ubmM97 Mantente al día con las clasificaciones en vivo: https://bit.ly/3Q6NIsP Consulta el cuadro de eliminatorias: https://bit.ly/49J1x7v Compra la colección WSL 2026 Championship Tour: https://bit.ly/49Hj0gs El Surf City El Salvador Pro está preparado para mostrar la precisión, la potencia y el flujo que definen el surf profesional moderno. Como parada número 5 del Championship Tour, es donde el impulso inicial se convierte en verdaderos puntos de lucha por el título, y cada actuación da forma al camino hacia las finales de la WSL en Pipe. Las paredes largas y rompibles de El Salvador premian el poder y la progresión, mientras que sus secciones huecas exigen instinto en una fracción de segundo. Con un telón de fondo de energía tropical y una nación que promociona su floreciente escena de surf, este evento captura todo lo que hace que el surf profesional sea atemporal.