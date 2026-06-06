El Retroceso al final de El Asombroso Circo Digital, Explicado

El final de la exitosa serie de YouTube “The Amazing Digital Circus: The Last Act” marca el final de una historia viral, con su estreno en los cines asombrando por su trayectoria como animación independiente. Aunque el final ha sido en su mayoría elogiado por los seguidores, la conclusión sorprendente de la serie generó críticas por parte de algunos espectadores, complicadas por spoilers fuera de contexto publicados en línea.

El 4 de junio se estrenó prematuramente en los cines “The Last Act”, que estaba programado para lanzarse en YouTube el 19 de junio, lo que generó preocupaciones entre los fans por temor a que su experiencia de visualización se viera arruinada. El CEO de Glitch Productions, Kevin Lerdwichagul, explicó la decisión del estudio, pero señaló que el estreno en los cines fue precedido por spoilers después de que se filtrara en línea una copia pirata de “The Last Act”.

Las filtraciones recibieron una respuesta informal del creador de la serie, Gooseworx, lo que desató la reacción negativa de una parte de la base de seguidores. En una publicación posterior en Bluesky, Gooseworx escribió: “Sé que la gente está molesta con mi respuesta, lo cual está bien, pero más que nada solo quería hacer un dibujo animado, ¡y ha resultado ser mucho más problemático de lo que vale la pena!”

A pesar del ruido, “The Last Act” actualmente cuenta con un 94% de puntaje en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes, con muchos espectadores elogiando el final como un cierre emocional e perspicaz al fenómeno de YouTube. En línea, la comunidad de seguidores de “The Amazing Digital Circus” está debatiendo el final del programa con una mezcla de alegría y decepción, algunos expresando confusión por el rechazo inicial.

Se trata de expectativas; aquí te explicamos por qué algunos fans quedaron decepcionados… (Contexto: la reacción de los seguidores al final de la serie; Verificación de hechos: el puntaje de 94% en Popcornmeter de Rotten Tomatoes).