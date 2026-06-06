Resultados del Abierto de Francia 2026: Maja Chwalinska reflexiona sobre ‘tres semanas inolvidables’ en Roland Garros

El Abierto de Francia de Maja Chwalinska terminó casi tres semanas después de haber comenzado, pero su viaje al borde de un primer título de Grand Slam comenzó mucho antes.

Chwalinska, ex finalista de dobles junior del Abierto de Australia junto con su compatriota polaca Iga Swiatek, ha hablado abiertamente sobre la depresión que la llevó a tomar un descanso del tenis al principio de su carrera profesional.

En el período previo a Roland Garros, estaba jugando eventos en el segundo nivel de la gira femenina por Europa.

Su campaña en el Abierto de Francia comenzó en la primera ronda de clasificación el lunes 18 de mayo. Nueve victorias después, sólo la adolescente Mirra Andreeva se interpuso en el camino para que Chwalinska se convirtiera en apenas la segunda clasificada en ganar un título individual de Grand Slam en la era Open.

No fue para Chwalinska, que cayó 6-3 y 6-2 ante Andreeva el sábado, pero terminar segunda tendrá un profundo efecto en su vida y su carrera.

El lunes pasará del puesto 114 en el mundo a un nuevo récord del 21, mientras que su premio en metálico de Roland Garros de 1,4 millones de euros (£ 1,21 millones) es casi el doble de lo que había ganado anteriormente en toda su carrera.

“Han sido 18 años de duro trabajo, paciencia y perseverancia”, dijo Chwalinska, de 24 años, que empezó a jugar tenis cuando era joven.

“Tuve que pasar por mucho para estar en esta posición. La vida es rara a veces y uno simplemente tiene que hacer lo suyo y creer que algún día funcionará, y estoy feliz de que así sea.

“Definitivamente fueron tres semanas inolvidables para mí. Nunca lo olvidaré”.