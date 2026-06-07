Maxime Legros en los 18 hoyos del HotelPlanner Tour – Golf Planète

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Maxime Legros partirá este domingo un paso por detrás del italiano Enrico Di Nitto en los albores de la última ronda del Mirabelle d’Or Open. Si tiene éxito, irá directamente al Tour de HotelPlanner.

la temporada de Maxime Legros podría dar un giro muy bonito este domingo cerca de Metz. El golfista de Dinard, que ya ha ganado dos veces esta temporada, puede soñar con un tercer título en esta 23ª edición delAbierto Mirabelle d’Orsinónimo de ascenso inmediato en elTour del planificador de hoteles. Una hazaña lograda la semana pasada por Andrea Romano.

Gracias a un sólido 65 (-5) este sábado, el chico pasó por laUniversidad de Wisconsin se posicionó en segunda posición, a poca distancia del líder, el italiano Enrico Di Nitto.

La clasificación completa

A” Tengo un tiro que me sale muy bien esta semana, es el drive con el tee bajo, que empieza muy bajo y rueda mucho, felicitarte Maxime Legros. Es muy útil aquí con el gran desafío tratar de mantenerse en línea y ganar distancia. Evidentemente, lo que hizo Andrea Romano es inspirador y te dan ganas de seguirlo. Somos seres humanos, obviamente pensamos un poco en el futuro, pero realmente trato de permanecer en el presente tanto como sea posible. A”

Otros Tricolores están en juego. Alexandre Vandermoten y ThÃ©o Brizard están a cuatro unidades del liderato, en la cuarta posición junto al irlandés Roberto Morán y italiano Filippo Bergamaschi. el aficionado Romain Buttarazzi (8e) traje Ã un coup derriÃ¨re.

La tabla de clasificación

©Raffaele Canepa/Tour de los Alpes