Belal Muhammad publica su primera declaración después de su tercera derrota consecutiva en UFC Vegas 118

El ex campeón de UFC Belal Muhammad usó sus primeros pensamientos luego de otra derrota en el octágono para mantener las cosas alegres y también criticó a uno de sus amigos y compañeros de equipo.

Muhammad perdió por decisión desigual ante Gabriel Bonfim en el evento principal de UFC Vegas 118 el sábado por la noche en el Meta APEX de Las Vegas. Después de capturar el título de peso ligero con una victoria sobre Leon Edwards en UFC 304 en julio de 2024, Muhammad perdió sus tres enfrentamientos dentro del octágono.

Después de la derrota ante Bonfim, Muhammad publicó su primera declaración en Instagram, que usó para iluminar a Brendan Allen por su victoria sobre Edmen Shahbazyan en el evento co-estelar.

â€œAlhamdillah por todo, [too] Es una bendición estar estresado”, escribió Muhammad. â€”No descubres quin eres cuando todo sale como quieres. Lo descubres cuando no es así. Agradecido por el viaje, agradecido por las lecciones. Vuelvo enseguida.

â€œGracias a todos mis seguidores, mi equipo y mi familia, felicidades a mi hermano. [Brendan Allen] En su gran victoria, su arduo trabajo dio sus frutos en su camino hacia el título”.