Pistas y Respuestas para el Wordle de Hoy #1834 del Sábado, 27 de Junio

Pistas y Respuestas para el Wordle de Hoy #1834 del Sábado, 27...

Cómo resolver el Wordle de hoy

¿Necesitas ayuda con el Wordle de hoy? No busques más. Te esperan abundantes pistas, pistas y otros elementos útiles, ¡sin mencionar un Wordle personalizado bonus y mucho más!

Es sábado y estoy viajando con los niños, así que omitiré la introducción y me iré directo al corazón del asunto. ¡Resolvamos este Wordle!

¿Buscas el Wordle del viernes? Consulta nuestra guía aquí.

Wordle Personalizado Bonus de hoy

Ahora que podemos crear nuestros propios Wordles personalizados, estoy incluyendo un Wordle bonus con cada guía diaria de Wordle. Estos pueden ser de 4 a 7 letras de longitud. Espero que sea un desafío extra divertido. Haz clic en el enlace a continuación para jugar el Wordle que he creado especialmente para ti.

El Wordle Personalizado Bonus de hoy tiene 6 letras de longitud.

La pista: Bicho malvado.

La pista: Esta Wordle empieza y termina con consonantes.

Respuesta del Wordle Personalizado de Ayer: AVISPA

Cómo Jugar Wordle

Wordle es un juego diario de palabras en el que tu objetivo es adivinar una palabra oculta de cinco letras en seis intentos o menos. Después de cada intento, el juego te da pistas para ayudarte a acercarte a la respuesta:

Verde : La letra está en la palabra y en el lugar correcto.

: La letra está en la palabra y en el lugar correcto. Amarillo : La letra está en la palabra, pero en el lugar incorrecto.

: La letra está en la palabra, pero en el lugar incorrecto. Gris: La letra no está en la palabra en absoluto.

Utiliza estas pistas para acotar tus suposiciones. Cada día trae una nueva palabra, y todos alrededor del mundo intentan resolver el mismo acertijo. Algunos jugadores de Wordle también juegan Wordle Competitivo contra amigos, familiares, el Bot de Wordle o incluso contra mí, tu humilde narrador. Consulta las reglas para Wordle Competitivo hacia el final de esta publicación.

Pistas de hoy y Respuesta del Wordle

Palabra Inicial del Bot de Wordle: LOSA

LOSA Mi Palabra Inicial de Hoy: CUBO (63 palabras restantes)

CUBO (63 palabras restantes) La Pista: Helado y noticias de última hora.

Helado y noticias de última hora. La Pista: Esta Wordle tiene una letra doble.

¡Vale, spoilers a continuación! ¡La respuesta está llegando!

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La Respuesta:

Análisis del Bot de Wordle

CADA día consulto al Bot de Wordle para ayudar a analizar mi juego de adivinanzas. Puedes consultar tu puntaje de Wordle con el Bot de Wordle aquí.

CUBO fue una buena suposición inicial, dejándome con solo 63 palabras. Lamentablemente, MÚSICA no tuvo mucho éxito. Con 7 palabras restantes, supuse GRITO y eso me dejó con dos. ¡Por suerte, el Wordle fue ESPECIAL!

Puntaje de Wordle Competitivo

El Bot de Wordle obtiene 1 punto por adivinar en tres y 1 por vencerme. Yo obtengo 0 por adivinar en cuatro y -1 por perder ante el Bot. Nuestros totales de junio se estrechan un poco:

Erik: 21 puntos

Bot de Wordle: 12 puntos

Cómo Jugar Wordle Competitivo

Adivinar en 1 vale 3 puntos; adivinar en 2 vale 2 puntos; adivinar en 3 vale 1 punto; adivinar en 4 vale 0 puntos; adivinar en 5 vale -1 puntos; adivinar en 6 vale -2 puntos y no adivinar el Wordle vale -3 puntos.

Si vences a tu oponente obtienes 1 punto. Si empatas, obtienes 0 puntos. Y si pierdes contra tu oponente, obtienes -1 punto. Súmalo para obtener tu puntaje. Lleva un registro diario o simplemente juega por un nuevo puntaje cada día.

Los viernes son 2XP, lo que significa que duplicas tus puntos, ya sean positivos o negativos.

Puedes llevar un registro continuo o simplemente jugar día a día. ¡Disfruta!

Etimología de Wordle de hoy

“Exclusiva” probablemente proviene del holandés medio schop o una raíz germánica relacionada que significa “cavar o escarbar”. Originalmente se refería a un utensilio para levantar o quitar material. A fines del siglo XIX, también llegó a significar una noticia exclusiva, algo que un reportero había “sacado” antes que nadie más.

Asegúrate de seguirme para todas tus guías de resolución de acertijos diarios, reseñas de programas de televisión y películas y más aquí en este blog!