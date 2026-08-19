Resultados de la Semana 2 de Dana White’s Contender Series 2026: Seis luchadores obtienen contratos de UFC después de finales espectaculares

Otra semana, otra serie de finales en la Serie Contender de Dana White. La semana 2 de la acción de este año vio una noche para los menos favorecidos cuando tres de ellos cobraron y se ganaron su camino a UFC.

Roman Gabriel Puga y Taner Trembley montaron un espectáculo para abrir las festividades el martes. El asunto de ida y vuelta finalmente vio a Puga salir victorioso en las tres tarjetas de puntuación 29-28, pero la acción fue tan buena que el CEO y presidente de UFC, Dana White, les ofreció a ambos hombres contratos de UFC por su disposición a intercambiar.

Por otra parte, Alik Lorenz anotó un sorprendente nocaut en el peso semipesado para ganarse su lugar en el roster de UFC. Lorenz era un gran perdedor contra Aly, pero utilizó su fuerza contra él para ganarse el paro.

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Hablando de los desvalidos, Trent Miller hizo sentir su presencia como una gran presencia contra Douglas Henry Rodrigues en el peso mediano. Después de sobrevivir a una ráfaga temprana de Rodrigues, Miller se recuperó en la segunda mitad con un derribo antes de aplicar el raro estrangulamiento de Von Flue a Rodrigues.

Luego, en el evento principal, uno de los golpes de nocaut más brutales imaginables se conectó cuando Kaik Brito detuvo a Namo Fazil. Brito y Fazil estuvieron de un lado a otro durante dos rondas de acción trepidante. Luego, para comenzar el tercero, parecía que Fazil tenía a Brito lastimado en la esquina cuando el brasileño descorchó un derechazo brutal que dejó a Fazil fuera de combate.

“¿Qué no se podría decir sobre el evento principal? El evento principal fue increíble”, dijo White. “El hecho de que Fazil tuviera tantos fanáticos aquí volviéndose locos. Brito, me encanta tu estilo, la forma en que peleas. Y tuviste a un tipo frente a ti toda la noche, disparando y viniendo hacia ti. Salió y recibió un rodillazo volador en el tercer asalto, trató de terminar la pelea y la terminó de manera espectacular. No puedo esperar a verte pelear en UFC”.

Resultados de la Semana 2 de DWCS

*Denota contrato ganado

** Denota que ambos luchadores obtuvieron contratos.