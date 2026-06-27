TikTok llama a este dispositivo de Amazon una imitación de la Frame TV en miniatura: consíguelo en oferta para el Prime Day

Samsung’s Frame TV se ha convertido en una lujosa pieza de decoración para el hogar, ofreciendo entretenimiento y estilo para mejorar el televisor convencional (incluso consiguió una asociación con Disney). Sin embargo, para aquellos que no buscan gastar más de $1,000 en un nuevo televisor, TikTok ha descubierto el mejor duplicado que es amigable con espacios pequeños, y actualmente está disponible de nuevo en stock en línea.

Al igual que el Frame TV, los usuarios de TikTok han mostrado varias formas de colgar el Echo Show en la pared o utilizar el soporte incluido para colocarlo en la encimera. Y ahora, puedes obtener el último modelo del Echo Show 15 con un descuento del 17%.

El Echo Show 15 de Amazon es el último en la serie Echo Show de la marca, ofreciendo una forma compacta y elegante de ver la televisión y recopilar información con solo tocar un botón. TikTok ha considerado que este dispositivo inteligente es el mejor duplicado, etiquetándolo como un “mini Frame TV” ya que ofrece esa estética de foto enmarcada con todos los beneficios de un dispositivo inteligente para el hogar.

En cuanto al precio de $249, está vigente para Prime Day y representa el precio más bajo que hemos visto para este dispositivo habilitado para Alexa durante todo el año. Aunque Prime Day está llegando a su fin, la oferta sigue vigente en el momento de esta redacción, ya que Amazon ha extendido las ofertas para su gama de dispositivos.

Como el lanzamiento más reciente de los dispositivos Echo Show, el Echo Show 15 actúa como un centro en el hogar para todas tus necesidades de entretenimiento y diarias. Al igual que con otros dispositivos Echo Show, puedes escuchar música, descargar plataformas de transmisión como Paramount+, Hulu y Peacock, verificar tu calendario, hacer una lista de compras e incluso mostrar obras de arte cuando el dispositivo no esté en uso.

Al igual que el Frame TV, puedes elegir entre una selección de marcos para rodear el dispositivo y darle un toque más elegante.

El Echo Show 15 de Amazon ha obtenido una calificación de 4.4 estrellas (sobre cinco) para su modelo más reciente, con casi el 80% de los compradores dándole una revisión completa de cinco estrellas. Los revisores elogian las características del dispositivo y lo fácil que es configurarlo y usarlo. Uno de los revisores incluso elogió que “no se ve mal en nuestra cocina y se puede montar en la pared como un marco de imagen”. Sin duda, una gran alternativa al Frame TV.

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