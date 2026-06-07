Aquí hay 3 fuerzas que impulsaron una semana frenética para el mercado de valores.

Un aluvión de ventas el viernes aplastó el mercado de valores, en una reversión dramática desde máximos históricos a principios de la semana. Las acciones de chips se desplomaron en la última sesión de operaciones de la semana pasada. Ha habido bolsas de debilidad en la tecnología desde que Broadcom decepcionó en las ganancias. Sin embargo, la venta masiva el viernes fue de otro nivel después de un sólido informe de empleo que frustró las esperanzas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal y envió el rendimiento del bono a 10 años por encima del 4.5%. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 2,6% y un 4,2%, respectivamente, el viernes, haciendo que los cierres récord del martes parecieran un recuerdo lejano. La rotación masiva fuera de la tecnología hacia sectores rezagados como cuidados de la salud y financieros sí produjo algunos ganadores para nosotros. Durante la semana, Eli Lilly subió un 2,4% y Wells Fargo ganó un 5,7%. Cuando todo se dijo y hecho, las pérdidas semanales en el S&P 500 y el Nasdaq reflejaron las caídas del viernes. El S&P 500 puso fin a una racha ganadora de nueve semanas. Aquí hay un vistazo más de cerca a lo que impulsó la acción del mercado la semana pasada, comenzando con las altas expectativas de ganancias para Broadcom y otros dos nombres tecnológicos del Club que no se cumplieron. [Contexto: Sección de noticias sobre la caída del mercado de valores y el impacto en las acciones de tecnología y salud.]