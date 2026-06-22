Lucas Zielinski y Ewen Leenhardt viajarán a Roma en ERC

Continúan llegando buenas noticias sobre la presencia de equipos franceses en la próxima prueba del Campeonato de Europa de Rally en Roma, del 3 al 5 de julio. Después del anuncio de la presencia del equipo France Espoir Rallye FFSA, luego de Yoann Bonato y Benjamin Boulloud, es el turno de Lucas Zielinski y Ewen Leenhardt, ganadores del ERC3 en Sierra Morena en la primera prueba de la temporada, de confirmar su presencia en la prueba.

Viajarán a bordo del Renault Clio Rally3 oficial preparado por David Auto Compétition y estarán equipados con neumáticos Michelin, con quienes establecen una asociación privilegiada. Tras Sierra Morena, los ganadores Junior del Trofeo Clio Francia 2025 tuvieron la oportunidad de participar en el Real Rally de Escandinavia (Suecia) fuera de su programa oficial el pasado mes de mayo. Habían conseguido la sexta posición en su categoría.

Rally di Roma Capitale: Lucas Zielinski y Ewen Leenhardt descubren el asfalto italiano

Recordamos que el Rally di Roma Capitale se incorporará el próximo año al calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes en lugar de Cerdeña que, por su parte, irá en sentido contrario y se unirá a las filas del ERC. Será, por tanto, el regreso del asfalto italiano al WRC, que no se había visto a este nivel desde la última aparición del Rally de San Remo en 2003. Por tanto, la parrilla para la edición 2026 del Rally di Roma Capitale debería ser de gran calidad. La lista de inscritos para la prueba se dará a conocer este miércoles 24 de junio. Esta será la primera participación en esta prueba para Lucas Zielinski y Ewen Leenhardt, cuyo programa inicial incluía una participación en el Rallye Le Touquet – Pas-de-Calais, otra en Sierra Morena y luego dos rallyes que se definirán en función de las actuaciones obtenidas. no evoluciona, los dos hombres seguirán beneficiándose de un rally como equipo oficial para completar esta temporada.

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