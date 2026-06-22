Informe de la ONU: Militares de Myanmar mataron a más de 700 civiles en 6 meses

Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó a la comunidad internacional que vuelva a involucrarse en el apoyo al pueblo de Myanmar, ya que su oficina informó que la milicia de Myanmar es responsable de más de 700 muertes de civiles en un período de seis meses. El informe detalla los abusos de derechos humanos en Myanmar durante un conflicto desde el anuncio de elecciones hasta el final del período de votación, destacando que actores extranjeros han seguido suministrando armas y municiones al ejército, potencialmente facilitando violaciones de derechos humanos. Según el informe, se han verificado de manera creíble al menos 702 muertes civiles, de las cuales 476 fueron por ataques aéreos. Las víctimas incluyeron a 224 mujeres y 153 niños, y más de 500 civiles murieron en ataques de aviones de combate, drones y otras armas. El llamado a la comunidad internacional se produce en medio de la disminución del acceso a la atención médica de emergencia debido a bloqueos militares y recortes de ayuda extranjera.