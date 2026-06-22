Despedida de la Copa del Mundo de Delta para el ejército escocés...

Como miles de seguidores del equipo nacional masculino de fútbol de Escocia – cariñosamente conocidos como The Tartan Army – se abrieron paso por Boston durante la Copa del Mundo de la FIFA, Delta se unió a la celebración con una despedida enérgica digna de una de las bases de fanáticos más apasionadas del mundo.

Durante unos días en junio, parecía que Escocia había encontrado un segundo hogar en Boston.

Los kilts llenaban las calles. Las gaitas resonaban en bares y parques. Los seguidores escoceses llamaban la atención a dondequiera que iban, trayendo su energía, humor y camaradería característicos a la ciudad mientras seguían a su selección nacional en la Copa del Mundo.

Y cuando llegó el momento de que el Tartan Army se dirigiera al sur para el próximo partido de Escocia en Miami, Delta ayudó a que el viaje fuera parte de la celebración.

Una Despedida con Espíritu Escocés

En el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, Delta creó una despedida temática diseñada específicamente para los seguidores escoceses que viajan.

– Embarque prioritario para los fans que visten kilts o viajan con gaitas, reconociendo la tradición escocesa. – Aperitivos inspirados en Escocia, incluyendo shortbread en la puerta. – Experiencia fotográfica “Kilt Cam”, permitiendo a los fans capturar y compartir su viaje. – Postales de despedida, animando a los viajeros a compartir recuerdos de Boston.

Juntos, los equipos del aeropuerto de Boston transformaron una salida estándar en una experiencia de fanática culturalmente relevante e inolvidable.

El Camino a Miami

Mientras los aficionados continuaban su viaje de la Copa del Mundo de Boston a Miami, las celebraciones en la puerta reflejaban la creciente presencia de Delta en la ciudad. Delta sigue siendo la aerolínea global premium número 1 de Boston, operando más de 170 salidas pico al día este verano y conectando a los clientes con los momentos, partidos y destinos que más importan.

Tan memorable como la celebración misma fueron las personas de Delta detrás de ella. Equipos de toda Boston se unieron para sorprender y deleitar a los clientes, ayudando a enviar al Tartan Army en su camino con la misma calidez y hospitalidad que habían hecho que Boston se sintiera como un hogar lejos del hogar.

Y si los sonidos de las gaitas, las vistas de los kilts escoceses tradicionales y las sonrisas en todo el terminal eran alguna indicación, Escocia dejó Boston con muchos recuerdos y quizás algunos nuevos fanáticos propios.

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