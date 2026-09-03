El voleibol de Tennessee arrasa en Morehead State en el primer partido de la doble cartelera

El voleibol de Tennessee tuvo otra gran actuación en su segundo juego de la temporada con una barrida de 3-0 sobre Morehead State.

Las Lady Vols No. 22 (2-0) se hicieron cargo de las Eagles el sábado por la tarde, ganando 25-16, 25-18, 25-12. Después de una breve noche de descanso, Tennessee confió en su profundidad para ganar, con nueve Lady Vols diferentes registrando asesinatos.

Las Lady Vols rápidamente tomaron una ventaja de 6-1 en el primer set detrás de la atacante de primer año Morgan Williams, quien hizo la primera apertura de su carrera. Williams tuvo tres remates en esos primeros seis puntos de Tennessee y sumaría seis remates al final del primer set, mientras las Eagles luchaban desde atrás pero no podían atrapar a las Lady Vols, quienes tomaron el primer frame 25-16.

“Me alegré por Morgan”, dijo la entrenadora en jefe de Lady Vols, Eve Rackham Watt. â€œElla es una gran jugadora ofensiva. Ella nos demuestra todos los días en la práctica que puede sumar puntos, así que fue fantástico que lo hiciera en un juego real por primera vez, y creo que lo logró”.

El segundo set fue una batalla mucho más dura. Morehead State se mantuvo cerca de las Lady Vols durante todo el proceso. Las Eagles empataron el set 16-16, pero Maggie Dostic lideró a Tennessee en una racha de 9-2 para cerrar el set con cuatro remates durante ese lapso para poner a las Lady Vols arriba 2-0.

“Es bueno para nosotros”, dijo Rackham Watt. â€œNecesitamos que nos pongan a prueba un poco. Como entrenador, no te gustan esas situaciones, pero las necesitamos en situaciones difíciles en las que tenemos que encontrar la manera, y creo que lo hicieron”.

Las Lady Vols pusieron el martillo en el tercer set para cerrar el juego. Los Eagles tomaron la delantera para abrir el set y estaban adelante 4-3 antes de que Tennessee lograra una racha de 15-0 liderada por el juego de servicio de Sydney Jaynes. Morehead State retrocedió, pero el déficit era demasiado grande para superarlo, ya que las Lady Vols cerraron el set 25-12 para asegurar la barrida.

“Es gracioso, no me habría dado cuenta de que eran tantos puntos”, dijo Rackham Watt. â€”Supongo que no me sorprendiÃ³ tanto que Sydney sirviera. Ella es simplemente una excelente camarera. Así que eso fue realmente lo que vi: Sydney ejerciendo mucha presión sobre la unidad. Recuperamos un montón de cosas fáciles y pudimos hacer la transición”.

Momento clave: Tennessee rompe el empate en el segundo set

Con el segundo set empatado a 16, las Lady Vols necesitaban una jugada de impulso para derrotar a las Eagles para siempre. Consiguieron dos. Con la ayuda de Caroline Kerr, la estudiante de segundo año Dostic cumplió con un enfático remate para poner a Tennessee nuevamente al frente, luego la estudiante de primer año Emma Frietch entró en el juego y sirvió un as para poner el marcador 18-16. Las Eagles solo anotaron dos puntos el resto de ese set, mientras las Lady Vols se alejaban.

“Se unieron, encadenaron algunas cosas, y luego Emma entró desde el banco y nos consiguió un as”, dijo Rackham Watt. â€œPensÃ© que fue una gran entrega de su parte para ayudar a abrir un poco la brecha. Tienen mucha confianza el uno en el otro, así que no creo que haya mucho pánico. Fueron ellos quienes simplemente se dieron cuenta de que necesitaban cuidar el balón”.

Jugadora del partido: Maggie Dostic

Dostic fue clave en ambos lados del balón en la barrida de las Lady Vols. Logró 10 remates, solo superada por Williams con 12, y también consiguió cuatro ataques cuando la atacante externa mostró su versatilidad. La sólida actuación de Dostic ayudó a mantener a raya a los Eagles en el segundo set y durante el resto del juego.

“Maggie es una jugadora muy sólida”, dijo Rackham Watt. “Fue agradable verla salir y hacer estas cosas que es capaz de hacer. Creo que pasó muy bien, sacó muy bien y también tuvo un gran juego ofensivo. Acudimos a ella en algunos momentos importantes cuando necesitábamos matar o necesitábamos una salida, y ella cumplió”.

A continuación: Las Lady Vols se enfrentarán a Fairfield a las 6 pm el 29 de agosto para cerrar la doble cartelera.