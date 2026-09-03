El voleibol de Otters arrasa con Becker en el primer partido de la temporada

FERGUS FALLS – Con una ventaja de 11-9 en el tercer set, la armadora junior Aubrey Aday sabía exactamente dónde iba a colocar el pase. Puso la pelota hacia su lado ciego justo cuando la atacante junior derecha Isabella Landberg se preparaba para tomar vuelo. La pelota estaba justo en la timonera de Landberg y ella hizo un swing completo.

La mirada de incredulidad de la bateadora central junior Zayna Zetah y el empujón juguetón de Landberg lo dijeron todo; Los Bulldogs nunca tuvieron oportunidad de ese golpe.

Detrás de los 14 remates de Landberg y los nueve de Zetah, el equipo de voleibol de Fergus Falls (1-0) derrotó a Becker (0-1) en una barrida de 3-0 para comenzar la temporada el 29 de agosto.

El partido empezó un poco inestable para los Otters. Los nervios del primer juego salieron a la luz y cavaron un rápido hoyo 9-3. Hubo un par de problemas de comunicación y algunos errores inusuales que dieron a los Bulldogs esa ventaja inicial.

“Nos tomó un poco de tiempo descubrir nuestra cobertura”, dijo la entrenadora en jefe de Fergus Falls, Renee Erickson. “Muchas pelotas cayeron en el medio de la cancha, así que me tomé un tiempo para discutir: ‘Está bien, ¿a quién vamos a hacer ahora?’ Reagrupémonos’”.

Y se reagruparon. Las Otters regresaron al set en gran parte gracias a los ases consecutivos de la especialista defensiva junior Ella Lee. Lee terminó el partido con seis aces. Eventualmente se encontraron abajo 14-11, y fue entonces cuando realmente se pusieron manos a la obra.

Ella Lee, número 2 de Fergus Falls, sirve un ace en la victoria por 3-0 sobre Becker el 29 de agosto de 2026. Diario de Eli Trese / Fergus Falls

Fergus Falls terminó el set con un parcial de 14-3 para ganarlo 25-17. Becker no lograba hacer nada y los Otters mantenían la presión constantemente. Landberg terminó el set con seis remates y Zetah agregó cinco junto con un bloqueo.

Zetah no hace un gran golpe, pero esa bola sale disparada de su mano de todos modos. Los Bulldogs claramente estaban teniendo dificultades para controlar el ritmo.

“Ella está engañando porque no adopta un gran enfoque”, dijo Erickson sobre Zetah. “Ella es muy inteligente en la red.”

Las Otters una vez más salieron un poco lentas en el segundo set, pero encontraron el equilibrio con bastante rapidez. Tomaron una ventaja de 7-6 y nunca la recuperaron. Becker se mantuvo cerca durante todo el set, pero Landberg anotó un gol para darle a su equipo la victoria por 25-21 en el segundo set.

La primera mitad del tercer set fue de ida y vuelta, y Becker finalmente tomó el control. Tomó una ventaja de 19-16 y parecía listo para forzar un cuarto set, pero los Otters tenían otras ideas.

Fergus Falls se reagrupó una vez más y logró una racha de 9-0 para sorprender a los Bulldogs y llevarse una victoria por 25-19. Lee anotó el punto ganador con su sexto ace de la tarde.

“Jugamos cinco sets”, dijo Erickson. “No quieres perder uno, pero tienes que reagruparte y hacer ajustes. De eso se trata el voleibol”.