Casandra Alexander se va volando, Céline Herbin resiste – Golf Planète

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Después de un breve descanso, el Ladies European Tour se detiene en Irlanda esta semana para el KPMG Women’s Irish Open. La 22ª reunión de la temporada está, después de las dos primeras rondas, dominada en gran medida por Casandra Alexander, líder de la Orden del Mérito. La sudafricana está en -15 total y aventaja en cinco golpes a la checa Sara Kouskova y a la estadounidense Brianna Navarrosa. La primera francesa, Céline Herbin (foto), ocupa el puesto 4 en la 12ª posición provisional.

FP

Elegido torneo del año en 2025, el KPMG Abierto de Irlanda femenino se desarrolla esta semana en el emblemático recorrido del Palmero Sur de K Club (par 72 de 5.868 metros). Esta es la primera vez que el Gira europea femenina va a este prestigioso sitio ubicado en el condado de Kildareal suroeste de Dublín. El Palmer South es un campo tipo “inland links” que combina paisajes variados, contornos del terreno que recuerdan a dunas y espectaculares formaciones rocosas.

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Tenga en cuenta que el titular, Lottie Woadno ha vuelto a entrar Irlanda para defender su título. El actual sexto jugador del mundo juega, por supuesto, en el Gira LPGA (esta semana en Campeonato de FM en Boston).A

En un campo de 132 jugadoras que representan 34 nacionalidades, ella es la líder indiscutible de laOrden del Mérito quien dominó en gran medida los debates después de las dos primeras rondas. Casandra Alejandro ¡De hecho parece intocable! Una primera tarjeta inmaculada de 63 (-9) con nueve birdies, seguida de un muy sólido 66 (-6) este viernes acompañado de dos empates en el par 5 de los hoyos n° 3 y n° 10, y la sudafricana de 27 años parece perfectamente lanzada hacia un primer éxito esta temporada… ella que tomó segundo lugar cuatro veces desde enero pasado.

Casandra Alexander lidera por cinco golpes Sara Kouskova. El checo también disputó 66 (-6) durante esta segunda vuelta. También con -10 en total, el californianoBrianna Navarrofirma la tarjeta de esta segunda vuelta (65 a -7). el sueco Luisa Rydqvist la coloca en el tercer lugar provisional con -9 en total.

Agathe Laisné se pierde el corte

Entre las siete francesas que compiten esta semana, tres de ellas jugarán este fin de semana…

El primer tricolor está por el momento. Céline Herbin lo que apunta a -4 en total. El jugador normando disputó 68 (-4) durante esta segunda ronda con seis birdies por sólo dos bogeys. Se sitúa en el puesto 12 provisional.

Esto también pasa por Luisa Lauque tras una primera tarjeta en par, superó el campo este viernes (71 a -1), lo que le permite pasar el corte (par) en el último minuto. también en -1 total, Agathe Sauzon También estará presente este fin de semana.

Se acabó, sin embargo, para Agathe Laisnécuarto en la Orden del Mérito, que había superado el impasse del VP Bank Abierto Suizo Femenino Hace dos semanas. La parisina continúa una serie complicada que incluye una tarjeta de 76 (+4) durante esta segunda ronda. Termina su semana acortada con un total de +4.

La tabla de clasificación

La clasificación francesa

Foto: Tristan Jones/LET