Lionel Messi anota cuatro goles y el Inter Miami goleó 7-1 a Montreal

Lionel Messi anotó cuatro goles cuando el Inter Miami goleó 7-1 al Montreal en la Major League Soccer para poner fin a su mala racha.

Miami había ganado sólo una vez en siete partidos en todas las competiciones desde que Messi regresó de la Copa del Mundo a principios de este mes, pero volvió a ganar gracias a una actuación clásica del jugador de 39 años.

El capitán argentino Messi puso a Miami arriba 2-1 con un tiro libre desviado antes del descanso, antes de tomar el control del partido en la segunda mitad.

El ocho veces ganador del Balón de Oro añadió su segundo después de una carrera zigzagueante, aseguró su hat-trick con un tiro sobre el portero, antes de sumar un cuarto en el tiempo añadido con otro tiro libre característico.

Messi también asistió al gol de Luis Suárez, y el gol de Miami se completó con goles de Casemiro y Alexander Shaw.

Era la primera vez que Messi marcaba cuatro goles en un partido de la MLS y la novena ocasión en que marcaba cuatro o más en un partido durante su ilustre carrera.

Ahora tiene 18 goles en la MLS esta temporada, lo que lo lleva a superar a Petar Musa del FC Dallas como máximo goleador de la liga.

Miami, campeón defensor de la Copa MLS, sigue segundo en la Conferencia Este, 10 puntos detrás del Nashville FC.

La actuación de Messi dejó al entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, luchando por encontrar una descripción.

“No hay palabras para describir tanta belleza futbolística”, dijo Hoyos.

“Están sucediendo tantas cosas que las palabras simplemente se quedan cortas.

“Está constantemente buscando ese gol, esa jugada, ese pase; no creo que sea un futbolista cualquiera. Analizarlo, tanto como jugador como como persona, es tan profundo que te quedas sin palabras”.

A principios de este mes, Messi dijo que no estaba seguro de cuánto tiempo más seguiría jugando al fútbol tras la muerte de su padre Jorge.