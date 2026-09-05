Enviados de Estados Unidos se reúnen con Putin y abandonan Rusia rumbo a Kyiv

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el sábado por la noche.

“La situación, por supuesto, no es sencilla”, dijo Putin a los funcionarios estadounidenses en imágenes transmitidas por los medios estatales rusos.

Putin y los enviados estadounidenses mantuvieron conversaciones “útiles” sobre una serie de ideas para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo a los periodistas el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Según los medios de comunicación rusos, los enviados estadounidenses abandonaron Moscú después de la reunión.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Kushner y Witkoff viajaban a Rusia con una nueva propuesta, pero no proporcionó ningún detalle sobre el posible plan de paz, ni siquiera si implicaba que Ucrania cediera territorio a Rusia como había sugerido anteriormente. En cambio, dijo: “Tenemos una idea para la paz”.

Rusia y Ucrania suspenden sus huelgas durante tres días

El Kremlin dijo que las fuerzas rusas suspenderían los ataques contra Kiev durante tres días junto con las negociaciones de paz.

Putin “ordenó que no se realizaran ataques contra Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los medios estatales.

La orden se produjo después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ya se hubiera comprometido a suspender los ataques aéreos durante las conversaciones.

“Al igual que en visitas diplomáticas anteriores de la parte estadounidense, garantizaremos el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar sanos y salvos. Nos preocupa su seguridad, no Rusia”, dijo Zelenskyy.

Los enviados de Estados Unidos realizarán su primera visita a Kyiv

Zelenskyy anunció el viernes que Kushner y Witkoff visitarían Ucrania el domingo tras las conversaciones en Moscú.

Informes recientes de los medios han cuestionado si la pareja realmente viajaría a Ucrania. A pesar de los viajes a Moscú para reunirse con funcionarios rusos, los enviados estadounidenses no han visitado Kiev desde la reelección de Trump el año pasado.

El sábado, Zelenskyy dijo que había estado en contacto con Kushner y Witkoff.

“Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos”, dijo Zelenskyy en Telegram.

“Desde el momento de esta conversación, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades involucradas en el proceso de negociación”.

Trump había prometido poner fin a la guerra en Ucrania, ahora en su quinto año, en su primer día en el cargo, pero más recientemente dijo que la hazaña era más complicada de lo esperado. En el pasado culpó a Ucrania de la invasión rusa y de un “problema de personalidad”. entre los líderes de los países por seguir luchando.

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Editado por: Srinivas Mazumdaru, Wesley Dockery, Dmytro Hubenko

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