Vista previa de individuales del US Open 2026: ¿Aryna Sabalenka redescubrirá su encanto? ¿Cómo le irá a Carlos Alcaraz en su regreso?

Los cuatro títulos individuales de Grand Slam de Sabalenka (dos del Abierto de Australia y dos del Abierto de Estados Unidos, todos en canchas duras) son más de lo que la mayoría de los jugadores pueden soñar.

Sin embargo, también ha perdido cuatro finales importantes y seis semifinales, a pesar de una consistencia en los escenarios más importantes que no tiene rival entre sus pares.

La preocupación en los últimos meses ha sido que la concentración mental de Sabalenka desaparezca en situaciones menos presurizadas.

Esto fue evidente más recientemente en su derrota en la cuarta ronda del Abierto de Cincinnati ante la oponente checa de 20 años Sara Bejlek. Sabalenka lideraba 5-1 en el tie-break del primer set y 4-1 en el segundo set, pero siguió careciendo de compostura en los intercambios cuando Bejlek se recuperó para ganar 7-6 (9-7) y 6-4.

En su torneo anterior en Toronto, perdió ante la rusa número 19 del mundo, Ekaterina Alexandrova, en octavos de final cuando su servicio se desmoronó.

Durante la gira en tierra batida, Sabalenka capituló tras ganar el primer set a Hailey Baptiste en Madrid, Sorana Cirstea en Roma y, sobre todo, Diana Shnaider en Roland Garros.

“Trabajo en mi lado mental del juego. He estado tratando de restablecer mi mente y volver más fuerte”, dijo un optimista Sabalenka en Nueva York.

“Es sólo cuestión de tiempo que regrese”.