Masters Británico: Marco Penge empatado en el liderato en torneo retrasado por lluvia

Maestros británicos

-11 D Hillier (Nueva Zelanda) (5), M Penge (inglés) (5); -10 T McKibbin (NI) (6); -9 F Zanotti (Par) (7), S Norris (SA) (5); -8 O Lindell (Fin) (14), J Olesen (Den) (7), I Elvira (Spa) (6)

-7 M Jordan (inglés) (6); -4 M Wallace (inglés) (14); -3 T Hatton (inglés) (12), D Willett (inglés) (8)

Tabla de clasificación completa

El inglés Marco Penge y el neozelandés Daniel Hillier son los líderes conjuntos de un Masters británico que todavía está tratando de ponerse al día después de las tormentas que azotaron los primeros días en el Belfry.

Penge y Hillier tienen 11 bajo par después de completar cinco hoyos de la tercera ronda antes de que el juego fuera suspendido por la oscuridad a las 19:57 BST.

El juego se reanudará a las 07:00 BST del domingo y los jugadores permanecerán en sus parejas de la tercera ronda para la ronda final.

Se pronostica que el tiempo será mayoritariamente seco por la mañana y que caerán fuertes lluvias durante la tarde y la noche.

Se perdieron más de nueve horas de juego el jueves y viernes en el campo de Warwickshire.

Penge, de 28 años, jugó 32 hoyos el viernes, con un eagle, 10 birdies y un bogey. Estaba 11 bajo par después de 14 hoyos cuando el juego fue detenido por la luz tenue y regresó el sábado por la mañana para terminar su segunda ronda con 10 bajo par en general.

Eso fue suficiente para mantener la ventaja a mitad de camino por uno sobre Hillier.

“Era bastante típico de mí tener una ronda de golf como una montaña rusa. Afortunadamente, esta estuvo en el lado derecho del par”, dijo Penge.

Luego, la pareja comenzó la tercera ronda alrededor de las 18:30 BST y terminaron el día con un tiro de ventaja sobre Tom McKibbin de Irlanda del Norte, quien jugó seis hoyos.

McKibbin, de 23 años, nacido en Belfast y que se unió a LIV Golf en enero de 2025, jugó los 18 hoyos de la segunda ronda el tercer día, registrando cuatro birdies antes de un final bogey-eagle-bogey.