Nepal reanuda el rescate por inundaciones y busca ayuda técnica

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Nepal reanudó el sábado las labores de búsqueda y rescate después de una breve suspensión relacionada con el clima mientras las autoridades buscaban a casi 3.000 personas desaparecidas tras una devastadora inundación que mató a cientos y arrasó una región fronteriza con el Tíbet.

La empobrecida nación del Himalaya de 30 millones de habitantes pidió ayuda extranjera especializada, y su ministro de Finanzas dijo a Reuters que también necesitaría entre 4.000 y 5.000 millones de dólares para reconstruir después del desastre.

Provocado por el colapso de un glaciar, un torrente de rocas, hielo, barro y escombros se precipitó a través de sistemas fluviales de montaña el miércoles, matando al menos a 669 personas en Nepal y siete en el Tíbet de China y arrasando edificios, puentes y centrales eléctricas.

Casi 3.000 personas siguen desaparecidas, incluidas unas 2.426 en Nepal y 554 en el condado de Gyirong, en el Tíbet, entre ellas al menos 540 ciudadanos extranjeros, muchos de ellos peregrinos hindúes de la India.

Las operaciones de búsqueda y rescate se detuvieron temporalmente debido a la lluvia y la niebla, pero se reanudaron más tarde por la tarde, dijo un oficial de policía en el distrito de Rasuwa, muy afectado.

Las autoridades también suspendieron las labores de rescate el viernes cuando un lago, formado al otro lado de la frontera entre Nepal y China después de la inundación, comenzó a desbordarse hacia los ríos Lhende Khola y Trishuli de Nepal.

El sábado, el riesgo había disminuido y partes del lecho del lago eran visibles, dijeron las autoridades chinas y la emisora ​​estatal CCTV. Las imágenes de satélite sugirieron que el agua se estaba drenando lentamente del lago, reduciendo gradualmente su tamaño, informó CCTV.

El lago es uno de los dos situados aguas arriba de la zona de inundación que Nepal supervisa. Los riesgos de inundaciones persistirán hasta que ambos se hayan drenado por completo, advirtió un funcionario.

Tres días después del desastre, las autoridades dijeron que algunos de los cuerpos que estaban siendo recuperados se habían descompuesto hasta quedar irreconocibles. Serían enterrados después de trámites legales debido a los riesgos para la salud y al temor a brotes de enfermedades.

“Se recogerán muestras de ADN y los cuerpos serán enterrados en un espacio abierto”, dijo la administración del distrito de Chitwan en un comunicado.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, dijo que el país no necesitaba ayuda con la búsqueda y el rescate, pero sí asistencia especializada para rescatar a las personas atrapadas en túneles, restaurar las líneas de transporte y comunicación donde los puentes habían sido destruidos, identificar los cadáveres, realizar pruebas de ADN y almacenar los cadáveres durante períodos más prolongados.

“Ya hemos solicitado servicios especializados y asistencia técnica en áreas donde no tenemos suficiente experiencia y conocimiento técnico”, dijo a Reuters el viernes por la noche.

Un equipo de expertos indios en túneles llegó a Nepal el sábado, dijo, mientras que la agencia de noticias china Xinhua informó que Beijing había enviado cinco expertos en túneles para apoyar los esfuerzos de rescate, y que cuatro más se unirían a ellos.

India ya ha enviado tres vuelos con 60 toneladas de suministros de socorro, incluidas mantas, medicinas y alimentos.

También ha ofrecido personal de respuesta a desastres, puentes prefabricados y equipos técnicos para ayudar a restaurar la conectividad, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las autoridades chinas también se apresuran a localizar a más de 500 personas que siguen desaparecidas tras la inundación.

Los rescatistas llegaron el viernes al complejo fronterizo de Gyirong, el más afectado, utilizando cuerdas para atravesar bosques y acantilados después de que las carreteras que conducían al lugar fueran destruidas.

En condiciones sombrías y lluviosas el sábado por la mañana, más de 50 trabajadores de rescate revisaron los escombros de rocas y barro, buscando señales de vida y llamando a sobrevivientes, informó CCTV.

Las imágenes de vigilancia del cruce mostraron torrentes de agua y escombros envolviendo los edificios cuando llegó la inundación, mientras la gente intentaba huir.