Probabilidades del Kentucky Derby 2026, posiciones de publicación, fecha, hora de inicio: Renegade, Commandment, Más selecciones de expertos de Ado

El Kentucky Derby 2026 se distingue de cualquier otra carrera del calendario, ya que la mayoría de las carreras de caballos estadounidenses llegan a la puerta con menos de 10 competidores. La Carrera por las Rosas normalmente se llena hasta su límite de 20 caballos y cuenta con un par de suplentes, con eliminaciones tardías que afectan la capacidad de recortar el conteo final. Esto sucedió el año pasado cuando Rodríguez y Grande fueron retirados, dejando 19 titulares en Churchill Downs. El campo del Derby de Kentucky 2026 ya está listo luego del sorteo posterior del sábado pasado.

Renegade (4-1), Commandment (6-1) y Further Ado (6-1) son los favoritos en las probabilidades del Derby de Kentucky de 2026, con Chief Wallabee (8-1) y The Puma (10-1) entre los otros principales contendientes del Derby de Kentucky de 2026. Antes de hacer cualquier elección para el Derby de Kentucky de 2026, asegúrese de ver las predicciones del Derby de Kentucky de 2026 del experto en carreras de caballos de élite de SportsLine, Jody Demling.

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Un elemento fijo en el mundo de las carreras de caballos que ha estado escribiendo, hablando y apostando sobre las carreras durante años, Demling ha logrado el doblete Kentucky Oaks-Derby 12 veces en los últimos 17 años. También predijo los tres primeros clasificados del Kentucky Derby de 2025 en el orden correcto y consiguió una supefecta de $1,682, y luego logró la exacta en el Preakness del año pasado. Cualquiera que lo haya seguido sitios de apuestas de carreras de caballos podría estar muy arriba.

Ahora, con el Derby de Kentucky de 2026 acercándose y las probabilidades de futuros de carreras de caballos en el tablero, Demling comparte sus selecciones de apuestas para el Derby de Kentucky de 2026 y sus predicciones para el Derby de Kentucky de 2026 en SportsLine. Vaya aquí para verlas.

Principales predicciones del Derby de Kentucky 2026, análisis de expertos

Una de las sorprendentes selecciones de Demling para el Derby de Kentucky de 2026: está desvaneciendo por completo a Renegade, el favorito de la mañana con 4-1. De hecho, Demling dice que Renegade apenas terminará entre los 10 primeros el sábado.

Renegade llega a Churchill Downs tras ganar el Arkansas Derby y el Sam F. Davis Stakes. Sin embargo, obtuvo la desafiante posición dentro de la barandilla y 1986 fue la última vez que un caballo ganó el Derby de Kentucky saliendo del Puesto No. 1. El favorito tampoco ha ganado el Derby de Kentucky desde 2018, por lo que Demling ve demasiado trabajo contra Renegade para respaldarlo este año. Vea a quién respaldar en SportsLine.

Demling también fijó su predicción del Derby de Kentucky de 2026 para Commandment, quien es medio hermano de Renegade y figura con 6-1 en las probabilidades del Derby de Kentucky. Commandment llega a Churchill Downs con una racha ganadora de cuatro carreras, incluyendo victorias consecutivas en carreras de riesgo: el Florida Derby y el Fountain of Youth Stakes. El Derby de Florida ha producido más ganadores del Derby de Kentucky que cualquier otra carrera preparatoria, pero ha pasado casi una década desde la más reciente, por lo que es una tendencia a tener en cuenta al apostar en Commandment.Apueste el Kentucky Derby con la última promoción FanDuel Racing, que permite a los usuarios apostar $5 y obtener $25 en bonos:



Demling también ha asegurado sus selecciones para el Derby de Kentucky de 2026 para Further Ado (6-1), quien ganó en Churchill Downs al final de su temporada como 2 añero. Después de su quinto puesto en su veloz carrera inicial de MSW, no ha terminado por debajo del tercer puesto, que llegará en agosto. Desde octubre, Further Ado ha registrado tres victorias y un segundo puesto. Viene de terminar en primer lugar en el Blue Grass 2026 en Keeneland a principios de este mes.

Había quedado segundo detrás de The Puma, que ingresa al Derby con marca de 10-1, en el Derby de Tampa Bay del 7 de marzo. Además, Ado es entrenado por Brad H. Cox, quien tiene un ganador del Derby de Kentucky en su carrera. Eso ocurrió en 2021, cuando Mandaloun obtuvo la victoria después de que Medina Spirit fuera descalificado por dar positivo por una sustancia prohibida. Vea qué otros caballos respaldar en SportsLine y podrá Haga apuestas en el Derby de Kentucky 2026 en TwinSpires aquí con el código de oferta CBSSPORTS:

Cómo hacer selecciones y apuestas para el Derby de Kentucky de 2026

Demling también está entusiasmado con una apuesta arriesgada que “destruyó el campo” en su última salida. Cualquiera que respalde a este potro podría tener un gran éxito. Demling comparte qué caballo es, junto con toda su tabla de clasificación proyectada para el Derby de Kentucky de 2026, en SportsLine.

¿Qué caballo gana el Derby de Kentucky 2026 y qué apuesta arriesgada es imprescindible? Consulte las últimas probabilidades del Derby de Kentucky de 2026 a continuación, luego visite SportsLine para ver las selecciones de Demling para el Derby de Kentucky, todas del experto que ha logrado 12 dobles Derby-Oaks.

Cuotas del Derby de Kentucky 2026