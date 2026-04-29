Lithium Americas (Argentina) (TSE:LAR) establece un nuevo máximo de 52 semanas: ¿debería comprarlo?

Lithium Americas (Argentina) Corp. (TSE:LAR – Obtenga informe gratuito) alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas durante el mediodía del lunes. La empresa cotizó hasta 13,25 dólares canadienses y la última vez cotizó a 13,01 dólares canadienses, con un volumen de 60063 acciones cambiando de manos. La acción había cerrado anteriormente a 12,69 dólares canadienses.

Cambios en las calificaciones de los analistas

Varios analistas de investigación de acciones han intervenido sobre la empresa. Canaccord Genuity Group aumentó su precio objetivo para Lithium Americas (Argentina) de C$17,50 a C$17,75 y otorgó a la acción una calificación de “compra” en un informe de investigación del martes 24 de marzo. Scotiabank mejoró a Lithium Americas (Argentina) de una calificación de “mantener” a una calificación de “compra fuerte” en una nota de investigación del lunes 12 de enero. HSBC elevó la calificación de Lithium Americas (Argentina) a “compra fuerte” en un informe de investigación del lunes 19 de enero. Finalmente, TD Securities elevó su precio objetivo para Lithium Americas (Argentina) de C$7,00 a C$9,00 y otorgó a la acción una calificación de “compra” en un informe de investigación del martes 24 de marzo. Tres analistas de investigación calificaron la acción con una calificación de Compra Fuerte y dos le otorgaron una calificación de Compra a la compañía. Según datos de MarketBeat, Lithium Americas (Argentina) tiene una calificación promedio de “Compra fuerte” y un precio objetivo de consenso de C$13,38.

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La media móvil simple de 50 días de la empresa es de 10,13 dólares canadienses y la media móvil simple de 200 días es de 8,67 dólares canadienses. La empresa tiene una capitalización de mercado de 2.170 millones de dólares canadienses, una relación precio-beneficio de -28,49 y una beta de 1,75.

Lithium Americas (Argentina) (TSE:LAR – Obtenga informe gratuito) publicó por última vez sus resultados de ganancias el lunes 23 de marzo. La empresa registró un beneficio por acción de 0,01 dólares canadienses durante el trimestre.

Compra y venta de información privilegiada

En otras noticias de Lithium Americas (Argentina), el insider Daniel Cherniak vendió 30.977 acciones en una transacción que se produjo el miércoles 28 de enero. La acción se vendió a un precio promedio de 10,57 dólares canadienses, para una transacción total de 327.426,89 dólares canadienses. Tras la transacción, la información privilegiada poseía 24.754 acciones de la empresa, valoradas en aproximadamente 261.649,78 dólares canadienses. Esto representa una disminución del 55,58% en su propiedad de las acciones. Asimismo, el insider Ignacio Celorrio vendió 50.453 acciones de la firma en una transacción ocurrida el jueves 29 de enero. Las acciones se vendieron a un precio promedio de C$10,11, por un valor total de C$510.079,83. Tras la finalización de la venta, el informante poseía directamente 324.110 acciones de la empresa, valoradas en aproximadamente 3.276.752,10 dólares canadienses. La operación supuso una disminución del 13,47% en su propiedad de las acciones.

Perfil de empresa de Litio Américas (Argentina)

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Lithium Argentina es un productor emergente de carbonato de litio para uso principalmente en baterías de iones de litio y vehículos eléctricos. La Compañía, en asociación con Ganfeng, opera la operación de salmuera de litio Cauchari-Olaroz en la provincia de Jujuy de Argentina y avanza el Proyecto PPG en la provincia de Salta de Argentina. Lithium Argentina cotiza actualmente en la Bolsa de Valores de Toronto (‘TSX’) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (‘NYSE’) bajo el ticker ‘LAR’.

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MarketBeat realiza un seguimiento diario de los analistas de investigación mejor calificados y con mejor desempeño de Wall Street y de las acciones que recomiendan a sus clientes. MarketBeat ha identificado las cinco acciones que los principales analistas susurran silenciosamente a sus clientes que compren ahora antes de que el mercado en general se dé cuenta… y Lithium Americas (Argentina) no estaba en la lista.

Si bien Lithium Americas (Argentina) actualmente tiene una calificación de Compra Fuerte entre los analistas, los analistas mejor calificados creen que estas cinco acciones son mejores compras.

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