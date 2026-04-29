James Comey acusado de nuevo, esta vez por publicación de Instagram de concha marina

Un gran jurado federal en Carolina del Norte ha acusado al exdirector del FBI James Comey por una publicación controvertida en Instagram del año pasado que el presidente Donald Trump y miembros de su administración afirmaron que era una amenaza contra el presidente.

Renovando los esfuerzos para procesar a uno de los adversarios de Trump, los fiscales del Departamento de Justicia presentaron el caso después de que un juez el año pasado desestimara una acusación contra Comey por cargos no relacionados.

La nueva acusación gira en torno a una controversia que estalló hace casi un año cuando Comey, en una publicación de Instagram desde entonces eliminada, compartió una imagen que mostraba los números “86 47” escritos en conchas en la playa con la leyenda “Formación de conchas genial en mi caminata por la playa”. Citando el significado coloquial de “86” como “cancelar” o “desprenderse” de algo, los aliados del presidente alegan que la publicación fue una amenaza velada contra Trump, quien es el 47º presidente.

Según lo delineado en la acusación de tres páginas, Comey enfrenta un cargo de amenazas contra el presidente y sus sucesores, y un cargo de transmisión de una amenaza en el comercio interestatal.

Los fiscales en la acusación dicen que la publicación constituye una amenaza que “cualquier destinatario razonable que esté familiarizado con las circunstancias interpretaría como una seria expresión de la intención de causar daño al Presidente de los Estados Unidos”.

“Para mí, nada ha cambiado”, publicó Comey en línea en respuesta a la acusación, repitiendo lo que dijo después de que la acusación anterior fuera desestimada el año pasado. “Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en el poder judicial federal independiente, así que adelante”.

“Pero es realmente importante que todos recordemos que esto no es lo que somos como país, esto no es cómo se supone que debe ser el Departamento de Justicia y la buena noticia es que cada día estamos más cerca de restaurar esos valores”, agregó. “Mantén la fe”.

CNN fue la primera en informar que se había entregado una acusación.

En una conferencia de prensa anunciando los cargos, el fiscal general interino Todd Blanche argumentó que la publicación de Comey cruzó la línea entre el discurso protegido por la Primera Enmienda y el discurso que merece un enjuiciamiento.

“No es una línea muy difícil de ver, y no es, en mi opinión, una línea difícil de cruzar en una dirección u otra”, dijo Blanche. “No podemos, no se permite amenazar al Presidente de los Estados Unidos de América. Esa no es mi decisión. Esa es la decisión del Congreso y una ley que ellos aprobaron y que acusamos múltiples veces al año”.

Cuando se le preguntó sobre las pruebas en el caso más allá de la publicación en las redes sociales en sí, Blanche afirmó que ha habido una “tremenda cantidad de investigación”, pero no entró en detalles sobre lo que mostraban las pruebas.

“¿Y cómo se demuestra la intención? En cualquier caso, se demuestra la intención con testigos, con documentos, con el propio acusado, hasta donde, hasta donde sea apropiado. Y así es como probaremos la intención en este caso”, dijo Blanche.

Blanche defendió repetidamente la decisión de buscar la acusación, diciendo que el gobierno “nunca tolerará” y “enjuiciará a cualquiera que viole la ley federal, independientemente de su título o estatus”.

Otros, sin embargo, han utilizado la nomenclatura “86”, incluida la gobernadora demócrata de Michigan Gretchen Whitmer, quien apareció durante una entrevista televisiva de 2020 con una pequeña figura de los números “86 45” en una mesa detrás de ella, y el comentarista conservador Jack Posobiec, quien publicó un Tweet con “86 46” durante la presidencia de Joe Biden y recientemente entrevistó a Blanche en la Conferencia de Acción Política Conservadora.

Es probable que los fiscales enfrenten un alto nivel legal para demostrar que la publicación de Instagram constituía una “verdadera amenaza”, que la Corte Suprema encontró en 2023 requería demostrar que un individuo entendía que su mensaje sería percibido como amenazante. Con la frase “86 47” cada vez más adoptada por los manifestantes de la administración de Trump, el caso podría tener amplias implicaciones para la Primera Enmienda.

Cuando se le preguntó sobre la publicación el año pasado, Trump sugirió que Comey debería ser procesado por la publicación, que Trump alegó era un llamado “al asesinato del presidente”.

“Él sabía exactamente lo que eso significaba. Un niño sabe lo que eso significaba. Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significaba, eso significaba asesinato. Y lo dice alto y claro”, dijo Trump a Fox News el año pasado.

En ese momento, Trump dijo que dejaría que la entonces fiscal general Pam Bondi decidiera sobre el enjuiciamiento de Comey, aunque insistió en que Comey era un “policía corrupto”.

Tras la reacción violenta por la publicación, Comey eliminó la foto de Instagram y dijo que no sabía que la publicación podría estar asociada con la violencia.

“Publiqué antes una foto de algunas conchas que vi hoy en un paseo por la playa, que asumí que eran un mensaje político. No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación”, dijo Comey el 15 de mayo.

La publicación recibió críticas rápidas de la administración de Trump, con personal de la Casa Blanca describiendo la publicación como “profundamente preocupante” y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard pidiendo que Comey fuera encarcelado.

“En mi opinión, James Comey debe ser considerado responsable y puesto tras las rejas por esto”, dijo Gabbard a Fox News.

Comey fue acusado el año pasado de cargos no relacionados por presuntamente mentir al Congreso y obstruir relacionados con su testimonio ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos en 2020. Los abogados de Comey pidieron que se desestimara la acusación, argumentando que el caso estaba políticamente motivado y que el gran jurado nunca vio los cargos en su totalidad, y el caso fue finalmente desestimado por problemas con la legitimidad del fiscal que presentó el caso.

“Sé que Donald Trump probablemente vendrá tras de mí nuevamente, y mi actitud será la misma”, dijo Comey en un video publicado en redes sociales después de que la acusación anterior fuera desestimada en noviembre. “Soy inocente. No tengo miedo, y creo en un poder judicial federal independiente, el regalo de nuestros fundadores que nos protege de un tirano en potencia”.

La nueva acusación llega en un momento en el que el Departamento de Justicia en las últimas semanas ha intensificado las investigaciones de algunos de los enemigos políticos percibidos de Trump bajo la dirección del fiscal general interino Todd Blanche, quien está a cargo del Departamento de Justicia después de que Trump despidiera a Pam Bondi.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia removió a una alta fiscal de carrera de una investigación controvertida en Florida después de que fuentes dijeran a ABC News que había expresado preocupaciones sobre un esfuerzo apresurado para presentar cargos criminales contra el ex director de la CIA John Brennan.

Los fiscales en abril también aseguraron una acusación contra el Southern Poverty Law Center, con frecuencia criticado por los conservadores por su evaluación de los grupos de odio, por delitos de fraude bancario y lavado de dinero relacionados con el pago a informantes para infiltrarse en tales grupos. La organización ha negado cualquier mala conducta.