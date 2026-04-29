Probabilidades, predicción y tiempo de Timberwolves vs.Nuggets: selecciones de playoffs de la NBA de 2026, mejores apuestas del 27 de abril por modelo probado

Los Minnesota Timberwolves, sextos cabezas de serie, buscan acabar con los Denver Nuggets, terceros cabezas de serie, en el Juego 5 de su enfrentamiento de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste el lunes en los playoffs de la NBA de 2026. Minnesota tomó una ventaja de 3-1 en la serie al vencer a Denver el sábado, 112-96. Ayo Dosunmu lideró a los Timberwolves con 43 puntos, mientras que Jamal Murray lideró a los Nuggets con 30. Anthony Edwards (rodilla) está fuera de los Wolves. Los Timberwolves también perdieron a Donté DiVincenzo por el resto de la temporada por un desgarro en el tendón de Aquiles. Aaron Gordon (pantorrilla) está en duda para Denver, mientras que Peyton Watson (bíceps femoral) ha sido descartado.

El inicio del Ball Arena en Denver está programado para las 10:30 pm ET. Denver es favorito por 11,5 puntos en las últimas probabilidades de Timberwolves vs. Nuggets de FanDuel Sportsbook, mientras que el over/under para el total de puntos anotados es 224,5. Antes de hacer cualquier elección de Nuggets vs. Timberwolves, consulte las predicciones de Timberwolves vs. Nuggets del modelo de proyección SportsLine.

El modelo de proyección SportsLine simula cada partido de la NBA 10,000 veces y ha obtenido más de $10,000 en ganancias por apuestas para jugadores de $100 en sus selecciones de la NBA mejor calificadas durante las últimas ocho temporadas. El modelo entró en la segunda semana completa de los playoffs de la NBA de 2026 con una excelente racha de 25-9 (74%) en las mejores selecciones de la NBA esta temporada. Cualquiera que haya seguido sus consejos de apuestas de la NBA en casas de apuestas y aplicaciones de apuestas podría haber obtenido grandes beneficios.

Ahora, el modelo ha simulado Timberwolves vs. Nuggets 10.000 veces y acaba de revelar sus codiciadas selecciones de la NBA y predicciones de apuestas. Puedes dirigirte a SportsLine ahora para ver las selecciones del modelo. Aquí hay varias probabilidades de la NBA y líneas de apuestas de la NBA para Nuggets vs. Wolves:

Difusión de Timberwolves vs. Nuggets: Nuggets -11,5 en FanDuel Timberwolves vs. Nuggets más/menos: 224,5 puntos Línea de dinero Timberwolves vs Nuggets: Nuggets -556, Lobos de madera +408 Selecciones de Timberwolves vs. Nuggets: Ver selecciones en SportsLine Transmisión de Timberwolves vs.Nuggets: Fubo (Pruébalo gratis)

Principales predicciones de Timberwolves vs.Nuggets

Después de 10.000 simulaciones de Nuggets vs. Timberwolves, el modelo de SportsLine essuperando el total (224,5).El total ha superado en 10 de los últimos 15 juegos de los Nuggets. El total ha superado en 13 de los últimos 15 partidos de Denver jugados un lunes y en seis de los últimos nueve partidos en abril.

El modelo SportsLine proyecta que los Timberwolves tendrán cinco jugadores que anoten 12,1 puntos o más, liderados por Julius Randle con 23,2 puntos. Se proyecta que Nikola Jokic lidere a los Nuggets con 28,9 puntos anotados, ya que cinco jugadores de Denver anotarán 12 o más puntos. Se proyecta que los equipos se combinen para obtener 230 puntos totales, ya que el Over llega el 56% del tiempo, lo que los convierte en una gran selección para cualquiera que apunte a la NBA. apuestas combinadas. Vea la selección de distribución de Timberwolves vs. Nuggets en SportsLine y podrá Apueste el Over en Timberwolves vs. Nuggets en FanDuel aquí:

Cómo hacer selecciones de Timberwolves vs.Nuggets

Después de simular cada posesión de Timberwolves vs. Nuggets 10,000 veces, el modelo también dice que un lado de la distribución acierta más del 60% de las veces. Puedes dirigirte a SportsLine para ver las selecciones de la NBA del modelo.

Entonces, ¿quién gana Timberwolves vs. Nuggets y qué lado de la diferencia gana más del 60% de las veces? Visite SportsLine ahora para ver qué lado del diferencial respaldar, todo del modelo que ha devuelto más de $ 10,000 en selecciones de la NBA mejor calificadas, y descúbralo.