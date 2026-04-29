El casino Resorts World NYC abre en Queens, el primero con juegos de mesa en la ciudad de Nueva York.

Resorts World New York City abrió sus puertas en Queens el martes como el primer casino de juegos de mesa de la Gran Manzana. Las instalaciones en South Ozone Park son una expansión multimillonaria del casino existente del Hipódromo Aqueduct. Tiene más de 240 juegos de mesa, incluyendo blackjack, craps, baccarat y ruleta.

El casino será “realmente transformador” para la zona. El rapero Nas, socio en la expansión, lanzó los primeros dados después de la ceremonia de corte de cinta. Se unieron a él otros funcionarios electos, líderes comunitarios y artistas. “Hablemos sobre el impulso económico que llegará a South Ozone Park”, dijo la asambleísta de Queens, Stacey Pheffer Amato.

Brian O’Dwyer, presidente de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, dijo anteriormente que el casino creará cientos de empleos nuevos. “Tenemos tres nuevos casinos. Cientos, si no miles, de buenos puestos de trabajo sindicales llegando a las comunidades”, dijo. “Va a ser realmente transformador para esas comunidades”. Robert DeSalvio, presidente de Genting Americas East, que opera importantes propiedades de juegos de azar y hospitalidad en el noreste, dijo que Resorts World New York City ha duplicado su fuerza laboral, con más empleos esperados en los próximos tres años.

Los juegos de mesa forman parte de la primera fase. El proyecto de expansión de $5 mil millones incluye agregar una ala de hotel adicional, un lugar de entretenimiento con 7,000 asientos, un club diurno cubierto con piscinas, un spa y mucho más. Las propuestas para tres casinos en el área de Nueva York fueron aprobadas en diciembre. Los otros dos casinos son el Parque Metropolitano de Steve Cohen en Queens y el Bally’s Bronx. Se espera que ambos abran en 2030. Los residentes locales vinieron de todas partes para disfrutar de la conveniencia de tener juegos de mesa tan cerca de casa.

“Es el primer día que están haciendo esto en Nueva York. Estamos acostumbrados a ir a casinos, y tener crupieres en vivo es divertido”, dijo un hombre. “¡No tienes que ir a Jersey!” declaró una mujer.

Los opositores citaron la contaminación y otras preocupaciones ambientales. Algunos creen que los casinos harán más daño que bien. El nativo de Queens, Jack Hu, lo llamó una “carrera hacia el abismo”. “Este tema es personal para mí porque mi madre y yo hemos visto a mi padre luchar con el juego durante más de tres décadas”, dijo Hu. “Sabemos que los casinos son un modelo de negocio financiero muy explotador. No entiendo este punto de vista de celebrarlo. Creo que, si acaso, las comunidades deberían lamentar el daño que causará”.