Craig Kirby: cómo un futbolista de 50 años se convirtió en una inspiración viral

Encima de una iglesia metodista al final de una hilera de viviendas adosadas, al norte del centro de la ciudad de Rochdale, el teléfono de Craig Kirby suena cuando abre la puerta de su gimnasio. El último vídeo de TikTok del hombre de 50 años acaba de superar las 85.000 visitas.

Muestra un resumen personal de uno de sus partidos de fútbol amateur, filmado desde la línea de banda por su esposa Lindsay, con una leyenda que explica cómo Kirby encuentra espacio y tiempo en el campo de juego del parque. “La condición física y el movimiento sin balón son el 90% del juego”, añade el texto.

Kirby sonríe ante el video que se vuelve viral. Ha acumulado más de 340.000 visitas al momento de escribir este artículo, pero no es nada nuevo.

El que está fijado en la parte superior de su perfil ha sido visto 2,9 millones de veces. Es una recopilación de él jugando para Whitworth Valley contra Old Rivingtonians en una tarde lluviosa, con las colinas de Lancashire como telón de fondo y un parque infantil, un título simple de: “Bien vencido hoy. Aunque no está mal para tener 50 años”.

Este es uno de sus primeros vídeos del comienzo de la temporada pasada; desde entonces ha seguido publicando regularmente en TikTok e Instagram, donde el perfil ‘Fútbol a los 50’ del mediocampista tiene alrededor de 30.000 seguidores en cada uno.

Kirby, que enfrentaba un dolor inimaginable tras la muerte de su hijo Sebastian en diciembre de 2023, había considerado dejar el fútbol.

Pero su esposa lo animó a seguir jugando y le sugirió que filmara sus partidos. Pensaron que un puñado de familiares y amigos cercanos podrían verlos.

“Lo puse y superó el millón de visitas”, explica Kirby. “Pensamos: ‘¡¿Guau?!’ Han pasado muchas cosas desde entonces y eso me ha hecho reevaluar.

“Probablemente estoy disfrutando del fútbol ahora más que cuando tenía entre 20 y 30 años”.

Kirby es sin duda un jugador talentoso. Tuvo pruebas en Blackburn Rovers cuando era adolescente, pero ya estaba decidido a seguir a su padre al ejército. Cuando se fue, cuando tenía veintitantos años, había oportunidades en Cambridge United y Kettering, pero ninguna que sustentara a su joven familia.

Su cabello es más blanco ahora, lo que lo distingue de oponentes más jóvenes, pero como entrenador personal, el físico todavía está ahí: Kirby incluso dice que está entrenando sprint para trabajar y ser más rápido esta temporada.

La mayoría de los videos muestran clips de sus juegos, pero Kirby también se documenta entrenando, haciendo malabares con una pelota en su gimnasio o haciendo ejercicios contra una pared.

Evita publicar el aggro que se puede encontrar en el fútbol amateur para centrarse en toques limpios y pases inteligentes, el análisis de un error extraño. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva.

Por cada comentario de ‘Sergio Bus Pass’ hay cientos que elogian su técnica, lo comparan con Zinedine Zidane o explican la inspiración que es.

“Siempre nos preocupan las señales de alerta y que nos vendan este mundo aterrador”, dice Kirby.

“Pero la mayoría de la gente simplemente intenta seguir adelante y busca a alguien a quien admirar o que los inspire a hacer algo.

“Espero poder hacer eso por algunas personas de mi edad que piensan ‘soy demasiado mayor'”.