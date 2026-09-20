Voleibol: los jóvenes LQPV Eagles consiguen un nuevo entrenador

MADISON – Hay una nueva persona al mando del equipo de voleibol de Lac qui Parle Valley.

Morgan Jager reemplaza a Amber Lee, quien llevó a los Eagles a una Conferencia Camden de 3-10 y un récord general de 5-18 en 2025.

calendario 2026 1 de septiembre en la frontera oeste 19:15 8 de septiembre hancock 19:15 12 de septiembre en el torneo Benson 9 am 15 de septiembre en Canby 19:15 17 de septiembre YME 19:15 21 de septiembre montevideo 19:15 22 de septiembre en Tracy-Milroy-Balaton 19:15 24 de septiembre RCW 19:15 29 de septiembre que minneota 19:15 1 de octubre vista al lago 19:15 6 de octubre kms 19:15 8 de octubre CMCS 19:15 9 de octubre en el torneo de Jimmy John 4:30 pm 10 de octubre en el torneo de Jimmy John 8 am 13 de octubre en ortonville 19:15 19 de octubre y MACCRAY 19:15 20 de octubre benson 19:15 22 de octubre en Dawson-Boyd 19:15

Hasta ahora, a Jager le gusta lo que ve.

“Hay tantas chicas en el equipo que han mejorado mucho durante el verano”, dijo Jager. “Este equipo es un grupo muy divertido de chicas que saben cómo mantener el ánimo en alto”.

Los jugadores a seguir incluyen a Ashtyn Shelstad y Chayla Meyer.

“Ashtyn empezó como libero la temporada pasada cuando estaba en octavo grado y tiene mucha ambición de hacer lo mejor para ella y el equipo”, dijo Jager. â€œSu energÃa es un gran activo para el equipo.

Meyer es un atacante externo senior y especialista defensivo.

El especialista defensivo de LQPV, Peyton Sachs, se prepara para servir el balón en un partido fuera de la conferencia contra Benson el martes 2 de septiembre de 2025 en Benson. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

“Chayla no participó el año pasado debido a una lesión y este año está más que motivada y ya muestra un gran liderazgo”, dijo Jager, quien contará con la asistencia de Morgan Stark. “Ella es una jugadora que realmente podrías poner en cualquier lugar y ella haría lo mejor que pudiera y prosperaría en eso”.

Jager esperaba liderar un equipo que perdió a tres jugadores clave de la temporada pasada: Caleigh Conn, Abbie Amland y Maya Sawatzky, quien está fuera debido a una lesión este año.

La bloqueadora central de LQPV, Faith Meyer, intenta bloquear un ataque entrante en un partido fuera de la conferencia contra Benson el martes 2 de septiembre de 2025 en Benson. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

Los Eagles abren la temporada a las 7:15 pm el martes 1 de septiembre contra Border West en Clinton. Luego volverán a la acción a las 7:15 pm el martes 8 de septiembre con su primer partido en casa contra los Hancock Owls.

La especialista defensiva/líbero de LQPV, Mya Mortenson, espera recibir un servicio en un partido fuera de la conferencia contra Benson el martes 2 de septiembre de 2025 en Benson. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste