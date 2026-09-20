Cuando el Fiat Topolino se convierte… en un carrito de golf

Nacido como un automóvil microurbano para las calles europeas, el Fiat Topolino hizo una entrada notable en los greens y en las comunidades estadounidenses cerradas. Detrás de este mini carrito de golf eléctrico se asoma un mercado colosal y unos límites inesperados.

Durante años, los críticos de los coches eléctricos se han burlado de ellos comparándolos con simples carritos de golf. Ironía del calendario: un pequeño Fiat va exactamente en sentido contrario. En Estados Unidos, ahora está disponible en greens y caminos privados como una alternativa real a los carritos de golf tradicionales, según Car and Driver.

El protagonista se llama. Fiat Topolinoun pequeño cuadriciclo electrico Originalmente diseñado para deslizarse por los callejones europeos. En la práctica es una especie de coche sin licencia electrica Fiat firmado. Allí, en algunos suburbios elegantes y en comunidades americanas cerradas, este microcoche de cara amable atrae sin embargo todas las miradas. Hasta el punto de ser percibido como noticia. carrito de golf elegante. Detrás de esta divertida imagen se abre todo un mercado en expansión. La pregunta es sencilla: ¿qué ofrece realmente este pequeño Fiat en comparación con los clásicos carritos de golf?

Fiat Topolino: cuando el microcoche Stellantis adopta el papel de carrito de golf

Comercializado por Stellantis desde 2023, el Fiat Topolino Toma la base técnica del Citroën Ami. Forma parte de la categoría europea de cuatriciclos ligeros (L6e). Con su carrocería cerrada, sus ruedas carenadas y su tamaño ultracorto, parece un mini coche urbano. Mucho más que un chasis tubular para carrito de golf. Bajo esta carcasa de estilo retro, la ficha técnica sigue siendo modesta. Motor eléctrico de 8 CV, batería de 5,8 kWh, autonomía anunciada de 46 millas, o aproximadamente 74 km. Suficiente para ir y venir entre villas, casas club y el supermercado local. Pero no lo suficiente como para plantearse un largo viaje por todo el país.

En Europa, la velocidad máxima ronda los 45 km/h, ya que sigue siendo un cuatriciclo. Para el mercado norteamericano, las versiones importadas están limitadas a 19 mph, o un poco más de 30 km/h. Un equipo legal para la calle te permite subir a 40 km/h, es decir, a 40 km/h. El vehículo entra entonces en la categoría americana de

Vehículo de baja velocidad (LSV) ustedes dos Vehículo eléctrico de barrio (NEVADA). A este ritmo, el Topolino sigue confinado a calles limitadas a 35 mph y a las vías internas de los centros turísticos. También circula en urbanizaciones privadas, lo que corresponde exactamente al uso de carritos de golf. Otro elemento clave: el precio. El precio inicial se anuncia en 13.995 dólares, o aproximadamente 12.900 euros. Hay que sumar casi 990 dólares en gastos de envío, unos 910€ aproximadamente. Llegamos entonces a un total de poco menos de 15.000 dólares, o unos 13.800 euros. Para un vehículo eléctrico con luces y cinturones impuestos por la categoría LSV, es más caro que un carrito de golf básico. Pero sigue siendo uno de los modelos eléctricos más asequibles del mercado americano.

De comunidades cerradas a campos de golf: la nueva vida americana de Topolino

En el contexto norteamericano, estos límites de velocidad no suponen realmente un problema. En muchas comunidades cerradas y aldeas para jubilados de Estados Unidos, los residentes ya viajan a diario en carritos de golf. Los utilizan para llegar al campo de prácticas, a la piscina o al supermercado local. El pequeño Fiat encaja exactamente en este nicho. Ofrece la cobertura justa para cubrir los pocos kilómetros que separan la casa de la casa club. La velocidad sigue siendo lo suficientemente contenida como para no salirse del perímetro seguro del barrio. Al mismo tiempo, ofrece un placer más automovilístico que el de una simple plataforma de carrito de golf.

El terreno de juego dista mucho de ser anecdótico. El mercado de los carritos de golf en Estados Unidos vale ya unos mil millones de dólares, o unos 920 millones de euros. Algunos actores del sector, como el histórico especialista Club Car, lo valoran actualmente en casi 5 mil millones de dólares. Esto representa más de 4.600 millones de euros. La primera serie de Topolino enviada a través del Atlántico, alrededor de 300 ejemplares, se vendió muy rápidamente en los barrios ricos. Esto sugiere un potencial real en flotas para campos de golf, hoteles y resorts. Estos clientes buscan un carrito de golf electrico más gratificante. Y allí, la pequeña italiana encuentra su lugar en la ola de micromovilidad urbana. Es un vehículo de barrio discreto, divertido y suficientemente equipado para tranquilizar. Ya podemos imaginarlo frente a los clubes de vacaciones europeos o a los campos de golf franceses si la moda cruza el Atlántico.