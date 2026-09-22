Crystal Palace-Manchester City: cómo calificaron los jugadores

Decano Henderson: No hubo posibilidades de gol para el Manchester City, pero demostró su calidad con una buena parada temprana de Anderson, luego otras de Semenyo y Cherki. 7

Jaydee Convot: No hizo nada malo, pero al final Palace no tuvo respuesta para Cherki. 6

Chris Richards: Buena batalla con Haaland, pero sólo un jugador ganaba esa. Debería haber marcado con un cabezazo en la primera parte. 6

Takehiro Tomiyasu: Sólido como siempre y aportará experiencia a las filas del Palacio. 6

No vacío: No falta esfuerzo ni energía, pero falta producto final. 6

Daichi Kamada: Ocupado en el mediocampo como siempre, pero le costó ejercer influencia. 5

Adán Wharton: Acto de clase. Serenidad, visión y una magnífica variedad de pases. En el corazón de las cosas buenas del Palacio, aunque como otros en las filas del Palacio finalmente fue invadido. 7

Tyrick Mitchell: Tenaz y rápido, pero desaprovechó una gran oportunidad de igualar con un cabezazo en la primera parte. 6

Eddie Nketiah: Animado desde el principio, lo que obligó a Donnarumma a parar, pero se desvaneció y desperdició una oportunidad crucial al comienzo de la segunda mitad. 5

Jeremías Pino: Puede ser una mezcla de cosas, pero ofrece una amenaza real, como lo demostró con su espléndido tiro libre que se convirtió en un gol en propia puerta de Donnarumma. 6

Jörgen Strand Larsen: Trabajó duro pero perdió la batalla física con Dias. Tuvo una oportunidad en la primera mitad pero no logró convertir. Decepcionante. 5

Substitutos:

Guessand (en 63, Strand Larsen), Gozo (en 68, Pino), McNeil (en 68, Nketiah), Disasi (en Tomiyasu 74) Mingueza (en 74, Khalaili)

Subs no utilizados: Benítez, Muñoz, Lerma, Hughes