Por qué el Volkswagen ID. ¿El Polo GTI es más lento que el Golf GTI de 1976?

Ante las críticas de los clientes alemanes, Volkswagen se plantea aumentar la velocidad máxima del ID. Polo GTI, pero la limitación técnica complica la ecuación.

El Volkswagen Golf GTI original, con sus 110 CV y ​​su 1,6 litros sin la más mínima asistencia electrónica, daba vueltas

jusqu’Ã 182 km/h. Casi 50 años y 116 CV más después, el ID. Gorras Polo GTI en 175 kilómetros por horao 7 km/h menos. La brecha es sorprendente, especialmente porque nada indica que la tecnología actual nos impida hacerlo mejor.

Kai Grünitz, miembro del consejo de administración de la marca, reconoció que la acogida reservada al modelo siguió siendo en general favorable, aunque admitió que las críticas, procedentes principalmente de Alemania,

centrado en este punto específico. Una confesión que dice mucho sobre la sensibilidad del tema al otro lado del Rin, donde la Autobahn sigue teniendo un gran peso en la imaginación automovilística.

La transmisión, un auténtico punto de bloqueo

Según Kai Grünitz, revisar este límite no se reduce a modificar una línea de código. El tema afecta directamente a la batería, y sobre todo la boÃ®te de rÃ©ductionque luego debería mantener una velocidad sostenida en el tiempo y ya no alcanzarla sólo ocasionalmente. El matiz importa: un pico de aceleración y un mantenimiento prolongado a alta velocidad no sobrecargan de la misma manera un motor eléctrico, en particular a nivel térmico. Probablemente sea esta limitación mecánica, más que la imagen de marca, la que explica la cautela mostrada por Volkswagen al respecto.

La aceleración no compensa este déficit de velocidad máxima: 6,8 segundos de 0 a 100 km/hun rendimiento bastante mediocre para un eléctrico de esta potencia. El Peugeot e-208 GTI, competidor directo, realiza el mismo ejercicio en 5,5 segundos y alcanza los 180 km/h. También muestra un precio ya conocido, 42.900 euros en su mercado original, con reservas abiertas desde verano. En Francia, los pedidos deberían abrirse muy pronto a un precio sustancialmente similar.

Corregir la situación o gestionar la controversia.

Algunos análisis iniciales sugieren un umbral en torno a los 185 km/h, que permitiría superar tanto al predecesor de 1976 como al rival francés, sin forzar la mecánica hasta el punto de poner en peligro la fiabilidad o la autonomía. Lo cierto es que Volkswagen tiene algo de tiempo: la comercialización en Europa no está prevista hasta principios de 2027.

Lo suficiente como para ajustar el tiro antes del lanzamiento, o por el contrario dejar que la polémica se agote por sí sola. Por el momento, no hay nada que decir por cuál de las dos opciones ha elegido Volkswagen.