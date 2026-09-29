Sicilia: las cenizas del Etna vuelven a perturbar los vuelos a Catania

Las restricciones de vuelo en el aeropuerto italiano de Catania se ampliaron el lunes, tras las interrupciones en los servicios durante el fin de semana.

Una espesa nube de ceniza que emana del cercano volcán Etna ha llevado a las autoridades a suspender los vuelos.

¿Qué sabemos sobre la disrupción?

El operador del aeropuerto siciliano, SAC, dijo que todas las operaciones de vuelo en el centro habían sido suspendidas al menos hasta la medianoche hora local (2200 GMT/UTC) del lunes por la noche.

Dijo que, cuando era posible, las llegadas y salidas se realizaban a otros aeropuertos de Sicilia en Palermo y Comiso. Catania es el quinto aeropuerto más transitado de Italia y el centro más grande de Sicilia.

El aeropuerto de Catania dijo que, siempre que era posible, los vuelos se desviaban hacia otros aeropuertos de Sicilia, Palermo o Comiso. Imagen: Salvatore Allegra/Anadolu/IMAGO

SAC recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de partir hacia el aeropuerto.

La isla mediterránea es un popular destino de vacaciones, pero los viajeros se han enfrentado a frecuentes interrupciones este verano debido a las erupciones y, más comúnmente, a las cenizas que emanan del Etna.

La ceniza del cráter noreste de la montaña está siendo arrastrada hacia el sur por el viento.

El Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología (INGV) dijo que las cenizas no parecían indicar una fase explosiva inminente.

¿Qué es el Monte Etna?

El Monte Etna es un estratovolcán de aproximadamente 3.400 metros (aproximadamente 11.100 pies) en la costa este de Sicilia. Su altura precisa cambia constantemente, especialmente en períodos de alta actividad, cuando puede perder unos pocos metros.

No muy al sur se encuentra la ciudad de Catania.

A pesar de los peligros, establecerse cerca de los volcanes también tiene ventajas como la riqueza del suelo, de ahí el éxito de Catania a lo largo de los siglos. Imagen: Salvatore Allegra/Anadolu/IMAGO

El Etna es uno de los volcanes activos más altos de Europa y el pico más alto de Italia al sur de los Alpes.

Está en un estado casi constante de actividad de bajo nivel y entra en erupción de manera más pronunciada con bastante frecuencia. Ha causado perturbaciones en el aeropuerto de Catania varias veces este año y en los últimos años.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la primera actividad volcánica tuvo lugar en el Etna hace aproximadamente medio millón de años.

Tanto la mitología romana como la griega afirmaban que el dios de la herrería, ya fuera Vulcano o Hefesto, tenía su forja debajo del monte Etna.

Editado por: Kieran Burke

Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google.por lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.