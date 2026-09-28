Las actuaciones de los jóvenes golfistas canadienses son alentadoras para el futuro

<?codificación xml="utf-8"? Las mujeres canadienses menores de 18 años evitaron el hacha, lo que constituye una novedad en la historia del torneo.

Anna Huang, de Vancouver, lo hizo aún mejor. La joven de 17 años presentó el mejor resultado canadiense, empatada en el cuarto lugar con una puntuación acumulada de menos-12.

Afrodita Deng, de Calgary, terminó a un tiro de distancia de Huang, empatado en el séptimo lugar. Por segundo año consecutivo, la golfista de 16 años concluyó el torneo LPGA canadiense como la mejor jugadora amateur.

Michelle Xing, quien celebró su cumpleaños número 18 en julio, se añadió al concurso en el último momento gracias a una invitación. El golfista de Richmond Hill, en Ontario, también evitó el hacha después de dos intentos fallidos y terminó el evento con una puntuación acumulada de -3.

La golfista amateur Clairey Lin, por Langley, en Columbia Británica, participó en las rondas del fin de semana en su primera aparición en el torneo, Con tan solo 16 años, y mostró una puntuación acumulada de más-3.

“El talento joven que está surgiendo de Canadá en este momento es fenomenal, dijo Salimah Mussani, entrenador en jefe del equipo femenino canadiense.

“Cuando ves a todas estas chicas menores de 18 años logrando tales actuaciones, representan el futuro. Son la próxima Brooke Henderson. Representan los próximos 15 o 20 años del golf femenino canadiense. E inspirarán a la próxima generación a practicar este deporte. »

Henderson, quien tiene 14 victorias en su carrera, incluidos dos títulos en el Abierto de Canadá, terminó empatada en el puesto 13thÂ en Edmonton y estaba mirando con atención la cima de la clasificación, donde había algunos adolescentes canadienses.

“Es increíble ver a tantos jugadores del Maple Leaf en lo más alto del ranking, ella dijo. ¡Puntuaciones simplemente increíbles toda la semana! Es realmente genial ver esto y ser parte de ello, y soy muy optimista para los próximos años. â€œ

â€œLa selecciÃ³n nacional siempre ha tenido un programa muy fuerte, pero parece que está haciendo un trabajo excepcional en este momento, lo cual es realmente genial. No conozco muy bien a los jugadores, pero noté que trabajan con extrema asiduidad y mucho esfuerzo, y que tienen muchas ganas de progresar. »

El jugador de 28 años, originario de Smiths Falls, en Ontario, Es posible que no conozca personalmente a las adolescentes canadienses, pero ellos, ellos la conocen.

“Brooke siempre ha sido mi modelo a seguir, dijo Huang. Desde que comencé a jugar al golf, ella siempre ha sido mi ídolo. Jugar junto a él en estos grandes eventos es realmente especial”. “Ella es un modelo a seguir para todos nosotros”, insistió.

La última vez que varios jugadores menores de 18 años, todas las nacionalidades combinadas, haber evitado el hacha en Canadá se remonta a 2014. Henderson, luego 16 años, y la neozelandesa Lydia Ko, 17 años, había logrado la hazaña.

Deng se convirtió en el primer canadiense en ganar el Campeonato Femenino Juvenil de Estados Unidos, en 2025, y Lin retuvo su título en Canadá este año.

“Nos motivamos y vemos a otros ganar estos torneos, lo que nos hace querer progresar», señaló Deng.

“Saber ganar, es bueno. Saber cómo concluir un torneo, es incluso mejor. Estas chicas ya lo están haciendo », añadió Mussani.

Deng y Lin se han comprometido a representar a la Universidad de Stanford, que este año ganó su tercer título de golf femenino de la NCAA en cinco años.

Xing estaba programado para volar a California el lunes para comenzar su primer año en UCLA. Las tres son parte del equipo femenino NextGen de Golf Canada.

“Son algunas de mis mejores amigas, mis compañeras de equipo, y son muy talentosas”, dijo Lin, quien participará en el Campeonato Mundial de Golf Juvenil en Brampton, Ontario. 3.

“Cuando las conocí en el equipo, inmediatamente comprendí que estas chicas trabajaban duro y que tenían el deseo de progresar. Me empujan a ser mejor y espero poder devolverles ese sentimiento también”. nada que pueda impedirle seguir ganando, apoyó a Mussani. Todo lo que hace detrás de escena, su descanso, su recuperación, su preparación, su capacidad para analizar la situación después de una ronda, Todo esto da testimonio de una gran madurez. »

Gracias a sus actuaciones en el top-10 en Edmonton, Huang y Deng se clasificaron para el Campeonato LPGA FM, que comienza el jueves en TPC Boston, en Massachusetts.

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