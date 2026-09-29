Trump visitará su campo de golf en Irlanda para asistir al Abierto de Irlanda

El presidente Donald Trump planea viajar a Irlanda el próximo mes para asistir al torneo de golf Irish Open, que se celebrará en su campo de Doonbeg en el condado de Clare, en la costa atlántica del país, según un funcionario de la Casa Blanca.

El viaje es el ejemplo más reciente de cómo el presidente está desdibujando la línea entre asuntos oficiales y viajes que podrían beneficiar a la empresa familiar. Sus hijos han tomado las riendas de la gestión diaria de la Organización Trump, pero este viaje previsto para septiembre vuelve a poner de relieve la forma en que Donald Trump aprovechó su segundo mandato para inflar de diversas formas los beneficios de su familia.

Se espera que Donald Trump visite Irlanda el 12 y 13 de septiembre y asista a un evento que reunirá al personal de la embajada de Estados Unidos y a funcionarios empresariales antes de asistir al torneo de golf en Trump International Golf Links Ireland en Doonbeg, según el funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El campo de Donald Trump en Bedminster, Nueva Jersey, acogió un torneo de golf LIV en agosto. Se espera que otro campo de Donald Trump, ubicado en Doral, en el sur de Florida, albergue un torneo de la PGA, el Cadillac Championship, en marzo de 2028. Donald Trump también planteó la posibilidad de que su campo en Turnberry, Escocia, pueda volver a albergar el Abierto Británico, que fue anfitrión por última vez en 2009, antes de que Donald Trump comprara el complejo. El regreso del Abierto Británico a esta sede aún enfrenta importantes obstáculos logísticos.

El verano pasado, Donald Trump visitó Escocia durante cinco días para jugar golf en Turnberry y luego inauguró un nuevo campo de golf Trump en Balmedie, Aberdeenshire. La Casa Blanca se negó a llamar “vacaciones” a la escapada de verano, pero insistió en que eran un viaje de trabajo, y Donald Trump encontró tiempo, entre fiestas, para discutir el comercio con el entonces primer ministro británico Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Donald Trump visita con frecuencia campos de golf que posee en Florida y Nueva Jersey, así como un campo en Virginia, en las afueras de Washington, D.C. Pero no es conocido por tomar largas vacaciones.

“No te tomes vacaciones. “¿Cuál es el punto?”, escribió en su libro de 2004, Piensa como un multimillonario.

El viaje de Donald Trump a Irlanda lo verá abandonar el país justo después de intentar conseguir apoyo para los republicanos antes de las elecciones de noviembre, mientras el Partido Republicano celebra su primera convención nacional antes de las elecciones de mitad de período.

Este insólito evento, previsto en Dallas los días 9 y 10 de septiembre, fue idea de Donald Trump para galvanizar apoyos organizando un evento similar a las convenciones que los dos partidos suelen celebrar antes de las elecciones presidenciales.

El verano pasado, Donald Trump criticó a Barack Obama por volar largas distancias para jugar al golf mientras era presidente, algo que el propio Donald Trump hace hoy.

“Estaban hablando de la huella de carbono, y luego Obama se subía a un 747, Air Force One, volaba a Hawaii para jugar una partida de golf y luego regresaba”, dijo Donald Trump el año pasado.

Además de esta escapada a Escocia, el período de descanso más largo que Donald Trump se permitió el año pasado fue cuando fue a su club en Mar-a-Lago, Florida, a principios de diciembre, y permaneció allí hasta después de Navidad, incluso si este viaje estuvo marcado por las visitas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Este viaje fue confirmado por primera vez por el Correo de Nueva York.