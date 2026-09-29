Una jornada memorable de golf para cerrar la Liga Saudí

La guerra PGA-LIV El duelo Rahm-DeChambeau y la aparición de una nueva joyaLa Sasso Gran actuación de Sergio García

Esto último, al igual que lo que hizo con el fútbol americano y el F1inyectó sumas astronómicas que atrajeron a anfitrión de los mejores jugadores títulos mundiales, poseedores de numerosos títulos, incluidos majors, que sucumbieron –por así decirlo– a el brillo de la plata. El gran ideólogo de esta apuesta saudí por el deporte de élite, un medio para potenciar la prestigio del reino del desierto, no es otro que el hombre fuerte del país, Mohamed Ben Salmán.

Príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman – REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN

Desde entonces, una multitud de comentaristas de salón se han levantado para condenar a quienes abandonaron el PGA Tour americano a cambio de sumas asombrosas de varios ceros, cantidades que aseguran, al menos sobre el papel, la vida del deportista, de su familia y de varias generaciones de descendientes gracias a la monetizando tu talento. En otras palabras, exactamente lo que hacen las figuras del mundo desde hace varias temporadas. fútbol, ​​deportes de motor o tenis.

La guerra PGA-LIV

La PGAesta organización implacable y bastante dictatorial que ha gobernado el destinos del golf mundiala dÃ©clarÃ© d’emblÃ©e la guerre Ã la nueva liga saudía quien llegó incluso a acusar de alterar los principios sacrosantos del golf con petrodólares. es precisamente jon rahm quien se ofreció a negociar y armonizar los criterios en beneficio del golf. Nunca se le perdonó y, a pesar de su talento, sus cualidades y su merecido prestigio, sus antiguos compañeros, en particular el El norirlandés Rory McIlroyNo desaprovechó la oportunidad para criticarlo.

Jon Rahm aterriza en el tercer hoyo durante la primera ronda del torneo de golf LIV Golf Indianapolis celebrado en The Club at Chatham Hills el 20 de agosto de 2026 – FOTO/ Jerod Ringwald-Imagn Images

Bueno, la batalla ha terminado, al menos por ahora considerando las fuerzas presentes. VIDA Golf puso fin a su aventura, al menos tal y como la conocemos desde su creación en Londres en 2022. Si el circuito continúa, por supuesto ya no será el mismo. Por ahora, el PDG de LIV, Scott O’Neilafirma estar cerca de sellar un acuerdo de patrocinio por valor de alrededor de 300 millones de dolares. De firmarse este acuerdo no tendría nada que ver con las cantidades mencionadas hasta ahora. Además, este acuerdo está sujeto a una condición muy difícil de cumplir: mantener en el circuito el mayor número posible de grandes estrellas. Y esto, aunque casi estemos hablando de quiebra, es simplemente imposible. La mayoría de los grandes actores ya están buscando una manera de reintegrar el redil de la PGAlo que sin duda les hará pagar un precio por su readmisión, incluso limitar sus derechos de juego o imponerles un período de espera que, sin embargo, podrían aprovechar para enriquecer el circuito europeo.

Jon Rahm celebra su victoria individual durante la ronda final del torneo de golf LIV Golf Indianapolis, celebrado en The Club at Chatham Hills – FOTO/ Jerod Ringwald-Imagn Image

El duelo Rahm-DeChambeau y la aparición de una nueva joyaLa Sasso

Pero, ciñéndonos al aspecto deportivo, el derniÃ¨re Ã©tape de la LIV Golf League Indianápolis ofreció una de las mejores jornadas de golf de esta temporada. Dos ganadores de Augusta se encontraron en el mismo grupo, aunque relativamente lejos del liderato: el español jon rahm y el americano Bryson DeChambeau. El vasco de Barrika, que ya había conseguido en el torneo anterior su tercer título consecutivo de la LIV individual, se propuso hacer historia encadenando el birdies en casi todos los hoyos hasta subirse en solitario a lo más alto del ranking.

Bryson DeChambeau en el primer tee durante la primera ronda del torneo LIV Golf New York celebrado en Trump National Bedminster – FOTO/ Dennis Schneidler-Imagn Images

El californiano DeChambeau, que se quedó justo detrás, expresó a continuación su admiración por la “espectacular e increíble remontada” de un brillante Rahm, que finalizó con un marcador de 63 disparos, para un total de -17. Dos bogeys, incluido uno en el último hoyo, le privaron de la victoria con la que sin duda quería cerrar esta etapa. Sin embargo, no fue su rival americano quien le robó la victoria, sino un jovencísimo Michael La Sassode 22 años, también de California, campeón universitario, pero tan novato que ni siquiera tiene estatus, es decir, no aparece en ningún ranking. Este joven, una verdadera joya en el dominio del clubse consagró como campeón, finalizando su andadura con 65 disparos para un total de -18. Esta es la primera victoria de su corta carrera, pero su nombre pronto resultará familiar para los aficionados a este deporte.

Michael La Sasso celebra su victoria con el trofeo después de ganar el primer lugar durante la ronda final del torneo de golf LIV Golf Indianapolis celebrado en The Club en Chatham Hills el 23 de agosto de 2026 – REUTERS/ Jerod Ringwald-Imagn Images

Aunque se quedó a un pelo de la victoria, Rahm no se fue con las manos vacías. Con sus tres compañeros de equipo, Hutton, McKibbin y Surrattsu Legión XIII ganó no sólo este torneo, sino también el de toda la temporada. Esta fórmula, que consiste en jugar en un equipo donde todas las cartas cuentan, es una de las Las mejores y más innovadoras contribuciones. del circuito saudí, entre otras, como la salida simultánea de todos los participantes ocupando todos los hoyos del campo, para que todos compitan en las mismas condiciones meteorológicas.

Jon Rahm, Caleb Surratt, Tom McKibbin y Tyrrell Hatton celebran la victoria de su equipo durante la ronda final del torneo LIV Golf Indianapolis celebrado en The Club at Chatham Hills – REUTERS/Jerod Ringwald-Imagn Images

Gran actuación de Sergio García

Por último, cabe destacar también la última gran actuación de otro español, el veterano Sergio GarcÃ­aquien terminó el curso con 65 disparos para un total de -16. El jugador castellonense es también uno de los seis jugadores que han participado en el 58 eventos disputados por la LIVun circuito que contó con un total de 110 jugadoresincluida una buena alineación con otros españoles: López-Chacarra, David Puig, Josele Ballester y Luis Masaveu. El circuito también reveló el poder de golf iberoamericanocon el chileno Joaquín Niemann a têteposeedor del mayor número de victorias en la historia del circuito, nueve. Pero sus muchos vaivenes, a pesar de esta trayectoria, son el motivo por el que Rahm, gracias a un regularité implacable lo que todavía le sitúa entre los primeros, arrebatado la victoria en el ranking de 2025.

Sergio García, de Fireballs GC, en acción – REUTERS/ JON NAZCA

Por ahora, es Fin de la aventura de la LIV Golf Leagueque ofreció momentos y novedades más que interesantes, aunque el retorno de la inversión se mantuvo muy por debajo del más de 5 mil millones de dólares proporcionado por el PIF. En cualquier caso, para el espectador y aficionado al golf, y seguramente para gran parte de los jugadores participantes, fue un gran aventura mientras duró.