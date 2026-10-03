El voleibol de New Kent Lady Trojans abre la temporada con una victoria bajo el nuevo régimen





Han pasado más de 30 años desde que el programa de voleibol Lady Trojans de New Kent High School vio a alguien al frente del programa que no se llamaba Cynthia o Stuart Burnett. Pero lo que los ex entrenadores dejaron atrás con talento y mentalidad fue algo que la nueva entrenadora en jefe de Lady Trojans, Susie Phillips, transmitió positivamente.

New Kent arrasó con las visitantes Gloucester Lady Dukes 25-9, 25-14, 25-13 el 25 de agosto para iniciar su campaña de otoño de 2026 con la victoria.

Después de dominar el primer set, New Kent se encontró en una reñida batalla en el segundo set, liderando por sólo tres (11-8). Pero los errores de Gloucester impulsaron a los anfitriones a una racha de 14-6 para cerrar el cuadro.

En el tercer set, New Kent comenzó a dominar a los visitantes y lograron una ventaja de 9-1. Los ases de Cadee Bennett de New Kent y el juego de red de estreno de Reagan Hailey Robinson continuaron brindando consuelo a los anfitriones. A partir de ahí, New Kent aprovechó dos errores de las Lady Dukes al final del concurso, lo que permitió a los anfitriones completar la barrida.

Después de la victoria, Phillips habló sobre el crecimiento general del programa y cómo trabajar con los Burnett la ayudó en la transición al nuevo rol.

“He estado en el programa durante siete años, así que siento que podemos continuar lo que empezamos”, dijo después de la victoria. “Tenemos algo de reconstrucción este año con un equipo más joven, pero veo mucho potencial y veo progreso cada semana a medida que comenzamos esta temporada”.