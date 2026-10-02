¡Dominic Foos fuerte, Julien Sale aguanta! – Golf Planete

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La etapa finlandesa del HotelPlanner Tour, disputada esta semana en el campo Cooke de Vierumäki, vio a los jugadores en lo más alto de la clasificación librar una batalla despiadada. Al final, fue Dominic Foos quien ganó, con -21 en total, un paso por delante del noruego Jonathan Gøth-Rasmussen. El alemán consigue así su segundo título en la segunda división europea, once años después de su primera victoria aquí en Finlandia. Julien Sale ocupa el puesto 34 con -10 semanas.

FP

el viajecocinero de Áreas extranjeras nos ofreció una ronda final muy disputada e indecisa hasta el final, en condiciones de juego ventosas y húmedas. finalmente es Dominic FoosÂ quien vuelve al éxito. El alemán consigue su segundo título en elTour del planificador de hotelesmás de una década después de su primer éxito…

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Muy sólido durante toda la semana, Dominic Foos, autor de una magnífica tarjeta de 63 (-9) el viernes, supo dominar su fin de semana con maestría. Tarjeta final de 67 (-5), con un solo bogey y, sobre todo, un birdie en el par 4 del hoyo n°16 que permitió al alemán de 28 años sacar lo mejor de sí.Jonathan Goeth-Rasmussenautor de una tarjeta inmaculada este domingo… pero un 69 (-3) insuficiente para el noruego, mantenido bajo control por Foos hasta el par 5 del último hoyo.

A” me siento genialdice. Fue un día realmente intenso. Estoy orgulloso de mí mismo, de la forma en que manejé la situación y de mi desempeño en estas difíciles condiciones. El clima de hoy ha convertido este día en una verdadera prueba de supervivencia. A”

Hace once años, el ganador más joven de la historia en el HPT

Invitado esta semana a Finlandia, Dominic Foos casi olvida que hace once años hizo historia en el HotelPlanner Tour al ganar el GANT Abierto Ã l’Aura Golf Club de Turkuâ€¦ Con tan sólo 17 años. Se convirtió así en el jugador más joven en ganar. También confiesa que este segundo éxito en Finlandia, más de diez años después, le permitió reflexionar sobre su evolución desde esta semana histórica…

A” Creo que fue hace once años, en 2015. Entonces yo era el ganador más joven, lo cual fue un acontecimiento importante. Mirando hacia atrás, soy un golfista mucho más maduro y mucho más completo que entonces. A”

Alemania en el punto de mira esta semana en el HotelPlanner Tour también gracias al hermoso tercer puesto de Tigre Christensen. Profesionalizado hace dos años, el alemán de 23 años, autor también durante el Moving Day de una magnífica tarjeta de 63 (-9), experimentó las dificultades inherentes a un joven líder al inicio de la última ronda. Finalmente concluyó con un decepcionante 73 (+1), pero aun así consiguió su primer podio en el HPT.

Una semana delicada para el clan francés

julián venta jugó esta semana en la montaña rusa… El que estuvo ausente la semana pasada en Castillo de Killeenpara elDesafío irlandés dominó el campo finlandés durante la primera ronda (65 a -7) y durante el Moving Day (67 a -5). Entre estas dos cartas convincentes, los reunionenses jugaron sus otras dos rondas en par (viernes) y en 74 (+2) este domingo, con cuatro bogeys para sólo dos birdies. Termina su semana en el puesto 34 con -10 en total. Cuarto en el Camino a Mallorca antes de esto Desafío finlandés Vierumäkiel ganador en Vaudreuil A principios de julio volvió a caer al quinto lugar.

Después de superar el recorrido en las tres primeras rondas, Clément Sordet También se quedó estancado este domingo al devolver una tarjeta de 75 (+3), con sobre todo una vuelta al duro adornada con dos bogeys y un doble. Los isleños terminan su semana en el puesto 46, con -8 en total.

Robin Sciot Siegrist concluye con un delicado 74 (+2) para un total de -3. el zurdo Saint-Nom-la-Bretèche Termina su semana en total par. Una ronda final, aún más complicada para Julien Quesné qui a joué 76 (+4).

Finalmente, tenga en cuenta que Maxence Giboudot se quedó estancado esta semana. El nativo del Jura conserva, sin embargo, su octavo puesto en la clasificación.

La tabla de clasificación

La clasificación de los franceses

Foto: Joosep Martinson / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP