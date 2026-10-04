F1 – Norris se enfrenta a Piastri en el campo de golf y luego consigue la pole en Zandvoort – Paddock GP

En McLaren, puedes burlarte visiblemente del swing de tu compañero de equipo sin provocar una reunión de crisis. Pero en Zandvoort, detrás de las sonrisas, Norris también adquirió la costumbre, mucho menos divertida para Piastri, de terminar delante de él.

Piastri – Norris: un asunto de swing, pero no sólo…

Chez McLarenEs evidente que las instrucciones de la casa aún no se han extendido a los campos de golf.

Durante una sesión pública en Zandvoort, Óscar Piastri decidió sacar un pequeño expediente sobre Lando Norris. El australiano explica que su compañero de equipo le aconsejó básicamente que siguiera en el automovilismo porque es “malo en el golf”. Y cuando el australiano cuenta tranquilamente la anécdota delante de todos, Lando reacciona de inmediato:

â€”Yo no dije eso. TIENE”

Obviamente. Por tanto, Oscar habría imaginado la sentencia, el testigo habría desaparecido y el caso podría ser desestimado por el tribunal de Woking. Excepto que la sonrisa de Platos Decirlo sugiere que el archivo de golf aún podría aparecer unas cuantas veces más.

En McLaren todavía tenemos muy buen alojamiento.

Debemos reconocer que esta complicidad es bastante refrescante.

La Fórmula 1 Ya ha vivido suficientes tándems en los que dos pilotos intercambiaban miradas capaces de hacer bajar la temperatura de una autocaravana para apreciar a dos compañeros que siguen lanzándose púas sin transformar cada frase en un incidente diplomático. Norris atacar el swing de Platos. Platos balance Norris en público. Norris lo niega. Todos se ríen.

Luego se ponen los cascos y ahí, curiosamente, el humor se vuelve mucho más cronometrado.

Porque en Zandvoort, por el momento, el británico está sistemáticamente por delante de su compañero cuando hace falta. Y a Oscar le resultará mucho más difícil negarlo.

Viernes: Norris ya empieza devolviéndole el balón

Durante la única sesión de entrenamientos libres, Lando Norris una terminal deuxièmesólo 0,121 segundos por detrás Kimi Antonelli.

Platos ? SixiÃ¨me, Ã 0,659 seconde de la rÃ©fÃ©rence.

Sin embargo, el australiano se había puesto brevemente en cabeza con una vuelta de 1’13”608 antes de que la pista siguiera evolucionando y los tiempos bajaran. Norris Finalmente completó la sesión en 1’13”070.

Para el golf, no lo sabemos.

Para el viernes por la tarde, ventaja Lando.

En la Clasificación Sprint, Piastri responde… pero Norris se mantiene por delante

Esta vez, Oscar demostró que tenía mucho de qué responder. Platos Fue incluso el más rápido en SQ2, prueba de que el ritmo estaba muy presente en el McLaren No. 81. Pero al jugar la última bola en SQ3, George Russell a raflÃ© la pole. Norris obtuvo el segundo lugar en 1’11”608. Platos sólo cuarto en 1’11”666.

entre los dos McLaren : 58 milésimas. Casi nada. pero en Fórmula 1“casi nada” es suficiente para colocar un Ferrari entre dos compañeros: Carlos Leclerc se deslizó a la tercera posición

Por lo tanto, Oscar siempre podía recordar los chistes de Norris en su campo de golf. En la parrilla de Sprint, nuevamente fue Lando quien tuvo la mejor salida.

Luego viene el Sprint: Norris P3, Piastri P5

El sábado por la mañana la tendencia no ha cambiado realmente. George Russell Lideró las 24 vueltas y ganó el Sprint. Norris ocupó la segunda posición durante mucho tiempo antes de ceder ante Carlos Leclerc en el round 18, luego resistir hasta el final Kimi Antonelli.

Resultado : Norris troisième.

PlatosSalió cuarto, bajó una posición y finalizó quinto, a 10,185 segundos. Russellfrente a los 5.196 segundos de su compañero de equipo.

Los 5 primeros:

George Russell Carlos Leclerc Lando Norris Kimi Antonelli Óscar Piastri

Para McLaren, seis puntos por Norriscuatro por Platos. El golf todavía no aporta nada al campeonato. El Sprint, sí. Y los rankings empiezan a poner el chiste un poco más picante. Aquí es donde el pequeño intercambio se vuelve aún más sabroso.

Después del Sprint de Zandvoort, Norris Ocupa la quinta plaza del campeonato con 134 puntos. Platos Es séptimo con 96 puntos. La diferencia entre ambos hombres alcanza ahora los 38 puntos.

Incluso antes del fin de semana holandés, el australiano ya estaba a 36 puntos. Juan Pablo Montoya También había estimado que Platos posiblemente podría sacrificar algunas carreras para experimentar más con la configuración de su McLaren y tratando de entender cómo recuperar el terreno perdido. No es exactamente el discurso que uno le da a un piloto completamente perdido. Pero basta para recordarnos que en 2026, la lucha interna McLaren lentamente comienza a inclinarse hacia el lado de Norris.

¿El problema para Óscar? Lando ahora puede responder sin hablar.

Y eso es, en última instancia, lo que hace que su pequeña secuencia sea especialmente exitosa. Platos Tiene el humor seco perfecto para sacar a relucir públicamente un viejo chiste. Norris posee suficiente mala fe para responder con una impecable “Yo no dije eso”.

estas temblando McLaren.

Pero desde el inicio del fin de semana en Zandvoort, Lando ya ni siquiera necesita discutir:

FP1: Norris P2Platos P6.

Clasificación de velocidad: Norris P2, Platos P4.

Carrera de velocidad: Norris P3, Platos P5.

Y como si el mensaje no fuera lo suficientemente claro todavía, Norris Lo volvió a hacer durante la clasificación del Gran Premio.

Norris consigue la pole: el golf esperará

El británico consiguió la pole en 1’11”163, por delante de George Russell y Kimi Antonelli. Platostendrá que conformarse con la cuarta plaza, a sólo 0,142 segundos de su compañero de equipo. No es un sumidero. Pero de nuevo, el mismo nombre al frente.

El ranking en lo más alto de la parrilla:

Lando Norris – McLaren George Russell-Mercedes Kimi Antonelli-Mercedes Óscar Piastri – McLaren Lewis Hamilton-Ferrari Charles Leclerc â€“ Ferrari Max Verstappen-Red Bull Liam Lawson – Red Bull Gabriel Bortoleto – Audi Arvid Lindblad – Toros de carreras

Los resultados del fin de semana entre ambos McLaren por lo tanto resulta bastante sabroso:

FP1: Norris Al frente.

Clasificación de velocidad: Norris Al frente.

Carrera de velocidad: Norris Al frente.

Calificaciones: Norris Al frente.

Cuatro enfrentamientos significativos. Cuatro veces Lando. Oscar siempre puede decir eso Norris Le aconsejó que siguiera en el deporte del motor porque su golf no prometía realmente una carrera profesional. Lando todavía puede negar haber dicho la frase. Pero en la pista, de momento, no puede negar mucho.

Y eso es probablemente lo que hace que su pequeña guerra de “cámaras” sea tan divertida: las sonrisas siguen siendo amplias, los chistes circulan… pero en cuanto el reloj se pone en marcha, nadie hace ningún favor.

Platos Ahora tendrá la oportunidad de responder el domingo.

Porque después de haber sido atrapado en su swing, probablemente le gustaría evitar eso. Norris También comienza a darle consejos sobre cómo conseguir un palo.

ðŸ˜ Oscar Piastri exponiendo a Lando Norris en tiempo real: Oscar: “La cita directa que recibí fue ‘sigue corriendo porque eres una mierda en el golf’, así que…” Lando: â€œNo dije eso ðŸ¤·ðŸ »â€ â™‚ï¸ â€ #DutchGP pic.twitter.com/S3B01y8xW7 – Todo Fórmula (@evrythngformu1a) 21 de agosto de 2026

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