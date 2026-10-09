¡Estrellas amenazadas de eliminación! – Golf Planete

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Una semana después de las primeras eliminaciones de Shane Lowry y Jordan Spieth en la noche de la ronda final del Campeonato FedEx St Jude, el gran ganador de los Playoffs de la Copa FedEx corre el riesgo de dejar atrás a otros grandes nombres del golf. El punto después de la primera ronda.

El ganador del Open 2019 shane Lowry y Jordán espía, El ex número 1 del mundo y tres veces ganador del Major fueron las principales víctimas del formato de eliminación al sprint final en agosto. PGA Recorrido.A

Brian Harman, Corey Conners, Keegan Bradley, Jason Day o Michael Kimel ganador del Abierto de Francia, también estuvo entre los que fracasaron el domingo.

Esta semana, otros 20 jugadores entre los 50 al inicio de la segunda ronda de los Playoffs de la FedExCup se marcharán y varios jugadores con un historial bien surtido están preocupados.

Los cuádriceps aguantan la presión.

Hace especial calor para los dos cuarentones nacidos con dos semanas de diferencia.

justin Rosa (46 años desde el 30 de julio), y Adán Scott (46 años desde el 16 de julio) están en el lado derecho después de una primera ronda bien negociada que concluyó con puntuaciones por debajo del par. -1 para el ganador inglés del US Open 2013, -2 para el ganador australiano del Masters del mismo año.

Los héroes de julio, Tomás kim y ryan Zorro todavía están clasificados pero sus cartas por encima del par les ponen en dificultades. En el puesto 30 ricky Cazador de aves mantiene su rango por el momento y también se iría a Atlanta si las cosas siguieran ahí.

Este ya no es el caso kurt Kitayama y Brote cauley superado temporalmente por Gary Woodland y jake Knapp.

Des Ryder â€œCuppersâ€ Ã la peine

Roberto MacIntyre, justin tomás, Patricio Cantlay, ben Grifocuatro jugadores de la última Ryder Cup jugaron bajo par el jueves, pero tendrán que hacerlo aún mejor para tener la esperanza de llegar a East Lake y competir por el puesto número 1 en la FedEx Cup.

Para el escocés MacIntyre, que se retiró la semana pasada, se requiere al menos un top 15. El zurdo ocupa el puesto 21 junto a Ben Griffin, quien debe terminar al menos en el puesto 11.

Cantlay y Thomas deben terminar la semana como máximo en el séptimo lugar y el jueves por la noche están en el puesto 12 con -3.

Otro jugador de la Ryder Cup con una misión, sep Urraca tuvo un mal comienzo con un 73 que lo dejó muy lejos de su objetivo del 11º puesto. El austriaco ocupa el puesto 37 tras la primera ronda.

El ganador del Campeonato de la PGA. Aarón rai aspira a acabar entre los 12 primeros y devolvió una tarjeta de 68 (-2) que le sitúa en el puesto 21.

Por fin por el tercero en la FedExCup 2024 sahith teegala la votación es muy desfavorable. El californiano que debe subir al podio el domingo ocupa el puesto 37 tras 18 hoyos.

© Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP