T20 Blast: Glamorgan vence a Somerset con límite de la última pelota

Glamorgan registró una doble victoria en la Vitality Blast sobre los campeones Somerset con una emocionante victoria por cuatro wickets gracias a un límite en la última bola en el terreno de juego de Cooper Associates, en Taunton.

Los anfitriones anotaron 202-6 después de perder la voltereta, el capitán Lewis Gregory fue el más destacado con 54 de 28 bolas, compartiendo una quinta asociación de 90 con Tom Abell (41). Dan Douthwaite fue el jugador de Glamorgan más exitoso con 2-35 en cuatro overs.

En respuesta, el condado galés logró 203 por seis en 20 overs, con Sean Dickson golpeando 63 de 36 entregas y Asa Tribe contribuyendo con 48 antes de que Jimmy Neesham golpeara el cuarto ganador en la última entrega poco después de un tercer retraso debido a problemas de luz en el último over.

Los abridores de Somerset, Tom Banton y Josh Thomas, juntaron una asociación de medio siglo en menos de cinco overs antes de que Banton, quien había pegado cinco fours y dos sixes en su 39, fuera atrapado en deep square por su ex compañero de equipo Ned Leonard.

Leonard concedió 50 en tres overs. Pero Glamorgan reaccionó, Thomas fue atrapado por 18 frente a Ben Kellaway con el total en 60 al final del powerplay.

Pronto fue 83-4 cuando Jordan Hermann fue expulsado por Kiran Carlson respondiendo a una mala llamada de Abell y Thomas Rew fue eliminado por Douthwaite por dos.

Abell y Gregory cambiaron la marea, este último golpeando cuatro sixes para lograr medio siglo en 24 bolas y la pareja sumando 24 en el decimoquinto over, lanzado por Leonard.

Abell había enfrentado 28 bolas cuando fue atrapado en deep square por Douthwaite. Gregory rápidamente lo siguió, siendo expulsado por el wicketkeeper Will Smale tratando de hacer una carrera astuta, pero Daniel Sams aseguró que Somerset superara los 200 con 24 de 12 bolas.

Carlson golpeó a Craig Overton por seis en el primer over de la respuesta de Glamorgan y siguió con otro máximo en el segundo, lanzado por Josh Shaw.

Su entrada fue interrumpida cuando las luces fallaron. Los árbitros consultaron a ambos capitanes y el juego se reanudó con una luz aún apagada.

Carlson, con 29 años, fue soltado por Thomas Rew en mediocampo off la primera bola de la entrada de Sams, pero pereció a la siguiente, elevándola a largo-off. Kellaway rápidamente se fue con Jake Ball y Smale cayó por 22, lbw al intentar hacer un pull a una bola de Overton, quien terminó el powerplay con un wicket maiden dejando a Glamorgan en 55-3.

Dickson fue soltado en el 14 por Ball en tercer hombre off Gregory. Parecía que iba a ser una pérdida costosa ya que el ex hombre de Somerset despejó las cuerdas de Shaw y luego de Goldsworthy antes de otro six de Sams que marcó un medio siglo en 33 bolas.

Sams respondió con una bola más lenta que hizo que Dickson ofreciera una devolución alta para ponerse 144-4 después de 15 overs. Tribe iba bien con 26 y aceleró al tomar dos fours y un six de Ball antes de ser atrapado en short fine leg off un full toss de Shaw.

Glamorgan necesitaba 16 en el último over, lanzado por Ball. Douthwaite golpeó la segunda bola por seis, pero después de que las luces se apagaron nuevamente, fue atrapado en long-on, dando a Neesham la oportunidad de golpear el límite ganador por el lado de la pierna con la última bola del enfrentamiento.