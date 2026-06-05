Así es como se siente Olivia Rodrigo sobre la posibilidad de colaborar con Sabrina Carpenter algún día.

Cinco años atrás, la idea de que Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter se unieran en el estudio habría sido ridícula, pero nunca se sabe lo que depara el futuro.

En una entrevista para la portada de Dazed, a Rodrigo se le preguntó si trabajarían juntas en una canción con su compañera estrella pop de la Generación Z, y no lo descartó. “Oh, Dios”, dijo riendo. “Quiero decir, estoy abierta… Estoy abierta a todo tipo de colaboraciones”.

La exalumna de High School Musical: The Musical: The Series también mencionó a las artistas con las que sueña trabajar. “Últimamente he estado escuchando mucho a PJ Harvey. Y Fiona Apple”, dijo a la publicación. “Creo que las dos estaban haciendo algo tan especial y crudo y sin filtros. Me encantaría conocerlas y pasar tiempo con ellas”.

Esta no es la primera vez que le preguntan a Rodrigo sobre Carpenter recientemente. Hace medio década, las dos mujeres fueron el centro de la discusión pública después de que Rodrigo lanzara el sencillo debut de 2021 “Drivers License”, que describe cómo un exnovio la dejó por “esa chica rubia”, a quien los fans determinaron que era Carpenter. En respuesta, la estrella de Girl Meets World lanzó canciones como “Skin” y “Because I Liked a Boy”.

Pero ahora, Rodrigo dice de Carpenter, “Creo que es genial”, según lo dicho a British Vogue en marzo. “Estoy muy feliz por todo su éxito también. Me encanta el álbum que ha lanzado… la gente simplemente se vuelve rara y sensacionalista. Aunque todo es amor. He hablado con ella muchas veces”.

Respecto a si trabajarían juntas con Lorde —a quien Rodrigo ha citado muchas veces como una heroína musical—, dijo a Dazed: “Sí, es increíble. Pure Heroine definitivamente influyó en la forma en que pienso sobre la composición de canciones. Me encanta el nuevo disco que sacó”.

Mira a Rodrigo en la portada de Dazed a continuación.