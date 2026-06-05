Putin afirma que EE. UU. está distraído por conflicto de Irán mientras Ucrania busca conversaciones directas de paz

A medida que Ucrania cae en la lista de prioridades de Washington, surge una nueva pregunta: ¿podrán los eventos en Medio Oriente remodelar el curso de la mayor guerra de Europa? El informe explora la creciente conexión entre los dos conflictos.

ERBIL (Kurdistan24) – El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el jueves que Estados Unidos se ha visto obligado a desviar su atención diplomática y estratégica lejos de la guerra en curso en Ucrania, enfocándose cada vez más en el conflicto que involucra a Irán. Sus declaraciones subrayan cómo las crisis en Medio Oriente están remodelando activamente los cálculos diplomáticos y la realidad en los campos de batalla de Europa Oriental.

“En este momento, el tema de resolver otra crisis, la del frente iraní, es particularmente agudo”, dijo Putin a un grupo de periodistas extranjeros, incluida la Agence France-Presse (AFP), en San Petersburgo. “Y naturalmente, todos lo vemos. Entendemos que la administración estadounidense está distraída, ya que se ve obligada a ocuparse principalmente de este… este tema”.

Los comentarios de Putin resaltan una creciente percepción tanto en Moscú como en Kiev: la intensa preocupación de la administración Trump por Irán ha reducido significativamente la capacidad diplomática de Washington para Ucrania.

Este cambio llega en un momento crítico, ya que tanto las fuerzas rusas como ucranianas siguen inmersas en una guerra de desgaste sin una solución militar inmediata a la vista.

Una disminución del enfoque de EE. UU.

Las prioridades cambiantes en Washington son cada vez más evidentes.

Según un informe de Maria Danilova de AFP, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testificó recientemente ante cuatro comités diferentes del Congreso sobre la postura global de América, sin embargo, se habló apenas sobre la guerra en Ucrania.

Esta disminución del enfoque estadounidense ha generado manifestaciones de frustración en Kiev.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció el cambiante entorno diplomático en una conferencia junto con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, a principios de esta semana.

“Hoy no estamos en foco”, dijo Zelensky, según AFP. “Irán es el tema número uno para los Estados Unidos de América, y luego viene el tema de Ucrania. Lamentablemente, estamos en la cola de estas guerras”.

La falta de compromiso de EE. UU. es particularmente notable dadas las promesas iniciales de la administración Trump de poner fin rápidamente al conflicto. Sin embargo, como lo reconoció Rubio durante su testimonio ante el Congreso, las negociaciones lideradas por EE. UU. entre Moscú y Kiev han llegado efectivamente a un punto muerto.

“Lamentablemente… ninguna de las partes ha estado dispuesta a hacer concesiones, en particular por parte de los rusos, necesarias para lograr la paz,” afirmó Rubio, según informó AFP.

Él enfatizó que el devastador conflicto no tiene una solución militar viable, aunque la ruta diplomática ha resultado “improductiva”.

Además, Zelensky lamentó recientemente en una entrevista con CBS que mientras los enviados clave de la administración Trump, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner, han realizado múltiples viajes a Moscú, aún no han visitado Kiev.

Zelensky Propone Conversaciones Directas

Frente a la realidad de la reducción de la participación de EE. UU., Zelensky ha iniciado un nuevo impulso diplomático. En un raro llamado directo, el líder ucraniano publicó una carta abierta a Putin el jueves proponiendo negociaciones cara a cara para poner fin a la guerra.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra a través de una participación directa entre nosotros y usted. Estoy proponiendo una reunión,” escribió Zelensky, según AFP.

Crucialmente, ofreció un “alto al fuego total durante las negociaciones” y sugirió un intercambio total de prisioneros de guerra como prólogo para poner fin a las hostilidades.

La propuesta marca un cambio significativo para Zelensky, quien anteriormente había mantenido que las conversaciones directas con el líder ruso solo serían viables una vez que hubiera un acuerdo de paz integral listo para ser firmado.

Sin embargo, como señaló Elina Beketova, miembro del Center for European Policy Analysis, a AFP, el Kremlin puede tener poco interés genuino en las negociaciones a menos que cambien fundamentalmente las dinámicas en el campo de batalla o Rusia se vea significativamente agotada.

Postura Militar y Demandas de Rusia

Mientras se hacen ofertas diplomáticas, la realidad militar en el terreno sigue siendo volátil.

Según informes de James Jordan y Harriet Morris de The Associated Press, Putin aprovechó su participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo para abordar recientes ataques con drones ucranianos en territorio ruso, incluido un ataque que alcanzó una terminal petrolera y una base naval cerca de San Petersburgo justo unas horas antes de que abriera el foro.

“Lamentablemente, algunos logran pasar”, reconoció Putin sobre los ataques con drones, según la AP. “Rusia tiene un sistema de defensa aérea, necesitamos mejorarlo, fortalecerlo y lo haremos”.

Los ataques subrayan la creciente capacidad de Kiev para proyectar fuerza en Rusia, incluso mientras Moscú intensifica sus propias ráfagas de misiles y drones contra ciudades ucranianas. Sin embargo, a pesar de estas vulnerabilidades, Putin mantuvo una postura inflexible en las negociaciones.

Según la AP, Putin afirmó que Rusia está abierta a un compromiso basado en entendimientos previamente alcanzados con el presidente Trump en Anchorage, Alaska.

Sin embargo, insistió en que Moscú busca un acuerdo integral en lugar de una tregua temporal, contradiciendo directamente la oferta de alto al fuego durante las conversaciones de Zelensky.

“No es necesario suspender las hostilidades para comenzar las negociaciones”, dijo Putin, según el informe de la AP. “Naturalmente, la parte ucraniana quisiera que suspendiéramos los avances realizados por las tropas rusas. Pero sería mejor poner fin a la guerra acordando los compromisos discutidos en Anchorage”.

Putin también reiteró el objetivo de Rusia de establecer un control total sobre la región oriental de Donetsk, enfatizando que las fuerzas rusas continúan avanzando a lo largo de toda la línea de contacto.

Además, descartó la posibilidad de que los países de la Unión Europea medien en el conflicto, cuestionando su neutralidad dado su apoyo de larga data a Ucrania.

Una Interacción Geopolítica Compleja

La naturaleza entrelazada de estos conflictos globales se está volviendo cada vez más compleja.

La guerra en Ucrania ya no está ocurriendo de manera aislada; su trayectoria está siendo fuertemente influenciada por la confrontación creciente en Medio Oriente.

A medida que Estados Unidos dirige sus recursos diplomáticos y militares hacia el manejo de la crisis de Irán, el vacío dejado en Europa Oriental obliga tanto a Kyiv como a Moscú a ajustar sus estrategias.

Para Zelensky, el desafío radica en asegurar un apoyo internacional continuo y tener influencia en las negociaciones sin el completo respaldo diplomático de Washington detrás de él.

Su llamado a conversaciones directas con Putin refleja una necesidad urgente de explorar nuevas vías para la paz a medida que el respaldo externo se vuelve menos predecible.

Para Putin, la distracción de Estados Unidos representa una oportunidad estratégica para presionar su ventaja militar en el este de Ucrania mientras espera que Kyiv acepte los términos de Moscú para un acuerdo.

A medida que el panorama geopolítico continúa cambiando, el destino de Ucrania puede depender tanto de los desarrollos en Medio Oriente como de las prioridades diplomáticas de Washington, como de las realidades inmediatas del campo de batalla.