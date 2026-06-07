Conflicto y Cooperación en el Mar Rojo

Fuentes de inestabilidad en el Mar Rojo: más allá de la seguridad marítima

El Mar Rojo ya no es simplemente un corredor marítimo por el cual pasan el comercio, la energía y las cadenas de suministro. Se ha convertido en un espacio estratégico donde la seguridad nacional, la transformación económica, la seguridad de las comunicaciones, la soberanía digital y la protección del medio ambiente marino se intersectan. En consecuencia, las fuentes de inestabilidad en el Mar Rojo no deben entenderse únicamente como ataques contra buques o amenazas a la libertad de navegación. Tales sucesos representan solo la manifestación visible de un desequilibrio más profundo dentro de la arquitectura de seguridad marítima más amplia. En cambio, el análisis debería comenzar con una lectura más amplia de los principales impulsores de la inestabilidad que hacen que esta región sea cada vez más frágil y vulnerable a la escalada.

Impulsores de la inestabilidad en el Mar Rojo

En primer lugar, el problema de las zonas de conflicto no resueltas en la región impulsa la inestabilidad. El conflicto armado en curso en Sudán, la fragilidad política y de seguridad en Yemen y las tensiones prolongadas en el Cuerno de África hacen que la región sea altamente susceptible a crisis crecientes. En un entorno así, los grupos armados pueden utilizar el dominio marítimo como una herramienta de presión política y para aumentar los costos impuestos a los adversarios, en lugar de simplemente como un escenario para operaciones militares directas.

En segundo lugar, está la brecha entre las prioridades de las potencias mundiales y los estados litorales del Mar Rojo. Las potencias internacionales ven el Mar Rojo y Bab el-Mandab principalmente a través del prisma de asegurar los flujos de comercio y energía y proteger las cadenas de suministro. Sin embargo, los estados litorales adyacentes al Mar Rojo abordan el espacio desde una perspectiva más amplia vinculada a la seguridad costera, la estabilidad portuaria, el desarrollo, la lucha contra el contrabando y el crimen organizado, la protección de infraestructuras críticas y la prevención del desbordamiento de delitos y conflictos desde tierra hacia el dominio marítimo. Por lo tanto, cualquier enfoque tendrá una efectividad limitada a menos que se base en una alineación más clara entre la visión estratégica de las potencias internacionales y las necesidades de seguridad y desarrollo de los estados costeros.

El tercer impulsor de la inestabilidad en la región es la fragilidad económica, social y ambiental. El aumento de la pobreza, el aumento de los costos de vida y la degradación ambiental marina en algunos estados litorales debilitan la capacidad estatal y crean ambientes fértiles para el terrorismo, el contrabando, el tráfico de personas y armas y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Además, el aumento de lo que cada vez se denomina “delitos azules”, o crimen organizado transnacional en el mar, erosiona aún más la seguridad marítima, transformando el mar de una fuente de desarrollo y conectividad económica en un espacio para actividades ilícitas y presión de seguridad.

La vista desde el Reino de Arabia Saudita

Desde la perspectiva del Reino de Arabia Saudita y los estados costeros del Mar Rojo, la estabilidad no es simplemente una cuestión de seguridad en la navegación, está directamente relacionada con la seguridad nacional, económica y de comunicaciones, la soberanía digital y la resiliencia comercial.

Los cables submarinos que cruzan el Mar Rojo representan infraestructuras submarinas soberanas críticas que no son menos significativas que las rutas de petróleo y comercio. En consecuencia, el enfoque más efectivo para asegurar la región debe incluir la protección de esos cables y otra infraestructura digital junto con la protección de los puertos, además de mejorar la conciencia del dominio marítimo, desarrollar las capacidades de los estados litorales y proteger el medio ambiente marino. La inestabilidad en el Mar Rojo no proviene de un solo actor o una sola crisis, sino más bien de la intersección de conflictos a lo largo de las costas y áreas del interior, fragilidad económica y ambiental, gobernanza débil y estrategias internacionales competidoras. Abordar esos desafíos requiere un marco regional que vea el Mar Rojo como un espacio estratégico compartido, en lugar de simplemente una ruta de tránsito para el comercio global.