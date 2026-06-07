Guardiola: El rendimiento en la liga define el éxito, no la Liga de Campeones

Guardiola: El rendimiento en la liga define el éxito, no la Liga...

El entrenador Pep Guardiola cree que el rendimiento de un equipo en su campaña de liga es lo que determina el éxito de una temporada, no su desempeño en la Liga de Campeones.

El español tiene mucha experiencia en ganar la Liga de Campeones, haciéndolo dos veces con el Barcelona antes de entregarle al Manchester City su primer título en la competición.

A lo largo de su tiempo con el City, el Barça y el Bayern de Múnich, Guardiola ha ganado el 61,3% de sus 191 partidos de la Liga de Campeones (117 victorias 39 empates y 35 derrotas), viendo a sus equipos marcar 444 goles en esos partidos.

Solo Carlo Ancelotti (123) ha ganado más partidos en la competición que Guardiola, quien ha dirigido la tercera mayor cantidad de partidos.

El Barça ha ganado dos títulos de LaLiga seguidos bajo Hansi Flick, pero el Blaugrana aún no ha alcanzado la final de la Liga de Campeones bajo el entrenador alemán.

Sin embargo, Guardiola afirmó que perseguir un título de la Liga de Campeones podría descarrilar los planes actuales del club.

“La Liga de Campeones es una competición que destruye proyectos, y espero que ese no sea el caso en el Barça”, dijo el ex entrenador del City.

“No debemos pensar que solo porque no lo ganas, todo lo que se ha construido no sirve para nada.

“La liga es la competición que te da consistencia y continuidad. En la Liga de Campeones, necesitas llegar a las etapas decisivas en buena condición, sin lesiones, y el arbitraje también tiene un gran impacto.

“Lo importante es que el trabajo diario sea excelente, que el equipo siga creciendo y mejorando, y que no crean que la temporada es un fracaso solo porque no llegan a la final o ganan la Liga de Campeones.

“La liga es lo que sienta las bases para juzgar si una temporada ha sido buena o no.”