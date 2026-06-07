Mujer del condado de Logan acusada de irrumpir en una residencia y robar casi $1,500 en propiedad

Una mujer del condado de Logan fue acusada después de supuestamente irrumpir en la casa de alguien y robar casi $1,500 de su propiedad, según los registros judiciales.

Alisha Jo Wiley, de 41 años, de Mallory, fue detenida luego del incidente del 27 de mayo, según una denuncia penal presentada ante el Tribunal de Magistrados del Condado de Logan.

Los registros dijeron que los policías hablaron con el propietario, quien dijo que llegaron a su residencia en Mallory y encontraron varios artículos apilados afuera. La víctima dijo que más tarde ese día, Wiley supuestamente regresó con cámaras de vigilancia que le pertenecían, admitiendo que cortó el cableado de las cámaras y entró a su residencia sin permiso a través de una ventana.

Wiley también supuestamente le dijo a la víctima que los artículos amontonados fuera de la residencia estaban allí para que ella pudiera regresar a buscarlos más tarde, según la denuncia.

Los agentes dijeron que hablaron con miembros del vecindario y les informaron que el novio de Wiley, identificado como Carlos Toler, también estaba “merodeando por la residencia” antes del incidente.

La denuncia enumera los artículos robados incluidos, como cámaras de seguridad, una cortadora de césped, luces de cadena, un corral para bebés, cañas de pescar y maceteros colgantes, todo por un total de casi $1,500 en propiedad robada.

Según los registros de la cárcel, Wiley fue acusado de intento de cometer un delito grave punible con cadena perpetua, así como de allanamiento de morada, destrucción de propiedad y hurto mayor. Toler fue acusado de conspiración para cometer un delito grave.

Wiley se encuentra actualmente detenido en la Cárcel Regional Southwestern con una fianza de $42,000.