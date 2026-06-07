Día 100 de la guerra de Irán: EE. UU., Irán intercambian ataques nuevamente, aumentando las tensiones

Las tensiones aumentan a medida que Estados Unidos derriba drones iraníes sobre el Estrecho de Hormuz, mientras Israel continúa sus ataques sobre Líbano.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que derribó un par de drones iraníes que amenazaban el Estrecho de Hormuz, escalando las tensiones mientras el Ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán como parte de nuevos esfuerzos diplomáticos.

Teherán respondió con una salva de misiles contra aliados de Estados Unidos, Baréin y Kuwait, el sábado, recibiendo condena de los países del Golfo y aumentando la presión sobre un frágil alto el fuego acordado el 8 de abril.

Las semanas de conversaciones indirectas marcadas por amenazas mutuas y escaramuzas esporádicas no han logrado asegurar un acuerdo para poner fin al conflicto o reabrir la vía fluvial vital, un punto de estrangulamiento para los envíos de petróleo y gas en el Golfo.

Además, en un conflicto paralelo en Líbano, dos oficiales del ejército libanés y un soldado murieron en un ataque israelí a un vehículo militar en el sur, según informó el ejército libanés.

Aquí está lo que está sucediendo en el día 100 de la guerra:

En Irán – El ejército de Estados Unidos dice que sus fuerzas derribaron dos drones iraníes “que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Hormuz”. – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán denunció los últimos ataques de Estados Unidos como violaciones “flagrantes” mientras condenaba el “comportamiento hostil y provocativo” de Washington. – Los medios de comunicación estatales iraníes informaron que el Ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán el sábado para conversaciones con funcionarios iraníes, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. – Naqvi dijo que llevaba una “carta especial” del jefe del ejército y del primer ministro de su país a Khamenei, informó ISNA.

En Estados Unidos – El gobierno de Estados Unidos intentará redirigir activos iraníes a los estados del Golfo para la reconstrucción y reparación de los daños causados por Irán, dijo una fuente familiarizada con el asunto a la agencia de noticias Reuters. – La revelación se produjo un día después de que Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, dijera a CNN que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de tres meses dependía de la liberación de $24 mil millones en activos iraníes congelados por Estados Unidos. – La televisión estatal iraní confirmó que los jugadores y el personal técnico del equipo iraní habían recibido visas estadounidenses para la próxima Copa del Mundo, pero informó que se les negó la entrada a 15 miembros administrativos y gerenciales de la delegación. – “No permitiremos que el equipo iraní abuse de este sistema para introducir terroristas en Estados Unidos bajo falsos pretextos”, dijo un funcionario de la administración estadounidense no identificado, según la agencia de noticias AFP.

En Líbano – Dos oficiales del ejército libanés y un soldado murieron en un ataque israelí a un vehículo militar en el sur de Líbano, dijo el ejército libanés. – El comandante del ejército libanés, el General Rudolf Haykal, ha partido en una visita a Pakistán, dijo el ejército de Líbano el sábado, en medio de los esfuerzos paquistaníes por poner fin a la guerra. – El ejército israelí dijo el domingo que cuatro de sus soldados de reserva resultaron moderadamente heridos en un ataque con drones en el sur de Líbano, según la Autoridad de Radiodifusión Israelí. – El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Expatriados de Jordania ha pedido un alto inmediato a los ataques de Israel en Líbano y describió el mortal asalto a la caravana militar libanesa como “una flagrante violación de la soberanía, seguridad y estabilidad del país”. – El Ministerio de Salud Pública de Líbano dijo que un ataque israelí en la ciudad de Saksakiyeh el sábado por la mañana mató al menos a dos personas.