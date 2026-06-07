100 días de la guerra de Irán: Cómo los mercados globales y la economía se han visto afectados, en gráficos.

El domingo marca 100 días desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, y el conflicto continúa generando una gran volatilidad en todas las clases de activos en todas las regiones del mundo, ya que un acuerdo de paz duradero sigue siendo esquivo.

Las negociaciones entre EE. UU. e Irán se han estancado, con Washington y Teherán enviando mensajes mixtos sobre el estado de las conversaciones de paz y ambos bandos intercambiando periódicamente ataques militares. Sin embargo, se mantiene un frágil alto el fuego para permitir que se lleve a cabo la diplomacia.

A medida que el conflicto se prolonga, la presión continúa aumentando en ciertas economías y sectores de los mercados financieros.

Wall Street ignora la guerra

En los momentos inmediatamente posteriores a los ataques iniciales de EE. UU. e Israel contra Irán, las acciones en todo el mundo retrocedieron. Mientras que las acciones listadas en algunos mercados han tenido dificultades para recuperar impulso, los principales índices de Wall Street han eliminado las pérdidas iniciales a medida que los inversores miran más allá de la guerra, los altos precios del petróleo y el impacto del conflicto en la inflación. El S&P 500 ha alcanzado nuevos máximos históricos incluso cuando la guerra continúa.

Iain Barnes, director de inversiones de Netwealth, dijo que los mercados de acciones han estado dominados por la suposición de que la guerra hará que las principales economías importadoras de energía transiten de un entorno “benigno y desinflacionario” a uno de estanflación. Pero también ha destacado el optimismo sobre el poder disruptivo futuro de la inteligencia artificial y un entorno rentable para las empresas estadounidenses.

Las rentabilidades de los bonos se disparan

Los bonos del gobierno han sido volátiles desde el inicio de la guerra, pero las rentabilidades de la deuda soberana siguen siendo elevadas.

Muchas economías importantes han experimentado un patrón similar. El Reino Unido, que también ha sido sacudido por un gran malestar político interno, ha visto una fuerte venta de sus bonos del gobierno, conocidos como “gilts”.

Neil Birrell, director de inversiones de Premier Miton Investors, dijo que los mercados de bonos han descubierto que hay “algo real de qué preocuparse”, señalando preocupaciones sobre una mayor inflación, un menor crecimiento y perturbaciones en la cadena de suministro.

Los precios del petróleo se han enfriado, pero persisten las preocupaciones

El Estrecho de Ormuz, una ruta crítica de envío de petróleo en Oriente Medio, ha sido cerrado durante toda la duración de la guerra, lo que ha resultado en importantes fluctuaciones en los precios del petróleo mientras los comerciantes han reaccionado a titulares sobre ataques con misiles, conversaciones de paz y ceses al fuego.

Aunque los precios han caído considerablemente desde sus máximos de guerra, siguen siendo mucho más altos de lo que estaban negociando antes de que comenzara el conflicto. Los futuros mundiales de petróleo de referencia Brent cotizan aproximadamente un 36% por encima de su precio previo a la guerra, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de EE. UU. todavía están un 50% más altos.

La inflación está en aumento

Los datos económicos han comenzado a mostrar el impacto más amplio que la guerra está teniendo más allá de los mercados financieros. A medida que la guerra en curso mantiene altos los costos energéticos, las impresiones de inflación en varias economías importantes han comenzado a mostrar aumentos de precios impulsados por los altos costos del petróleo, el gas, el combustible para aviones y la gasolina.

Pablo Surguy, director general de Kingswood Group, cuestionó si los mercados se han vuelto “colectivamente insensibles a la guerra global”.

– Fuente: CNBC

(Context: La guerra en Oriente Medio ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros y la economía global. Los inversores y analistas siguen de cerca la evolución de la situación para tomar decisiones informadas.)

_CHECK_FACTS: La guerra en Oriente Medio ha generado incertidumbre en los mercados y ha llevado a un aumento en los precios del petróleo, así como a movimientos significativos en los mercados de bonos y acciones a nivel mundial. Los inversores están evaluando constantemente el impacto de la guerra en la economía global y las perspectivas a largo plazo.