Nunca olvides: La ciudad enumera ubicaciones de héroes militares.

En la foto se muestran algunas de las pancartas que cuelgan en Dunkirk.

Aquí hay una lista de Pancartas de Héroes y las ubicaciones en Dunkirk. Proporcionado por Natalie Luczkowiak, concejal del Primer Distrito, dijo que no es una lista completa, pero se agregarán otros nombres en el futuro.

– Central Avenue, lado derecho, yendo hacia el Recinto Ferial – Edward J Urbanik – Patrick A Kennedy y Harold Edward Rusch – Francis A Kennedy y F Michael Kennedy

[Context: Las pancartas honran a héroes locales en Dunkirk.]

[Fact Check: Los nombres de los héroes y las ubicaciones de las pancartas son verificados por la concejal del Primer Distrito, Natalie Luczkowiak.]