La guerra moderna aspira a ser pan

Canadá y sus aliados utilizan muchos términos para describir cómo se llevan a cabo las operaciones militares. Estos términos no son intercambiables. Se ubican en un espectro de complejidad, integración, dominios y cantidad de entidades involucradas.

En un extremo se encuentran las operaciones limitadas a un solo servicio – ejército, marina o fuerza aérea – y un solo dominio: tierra, mar, aire, ciberespacio o espacio. En el otro extremo se encuentra algo mucho más ambicioso: esfuerzos plenamente integrados a largo plazo que reúnen no solo a lo militar, sino también a los departamentos gubernamentales, aliados, la industria e incluso la sociedad misma.

Las fuerzas militares occidentales deben estar preparadas para operar a lo largo de todo este espectro en tiempos de paz, crisis y guerra. La terminología suele ser confusa, pero influye en cómo se organizan, entrenan y operan las fuerzas armadas, y cada vez más en cómo se coordinan con organizaciones civiles para contrarrestar amenazas a la infraestructura crítica y la vida diaria.

Operaciones conjuntas

Comencemos con lo más familiar: operaciones conjuntas. Involucran a dos o más servicios militares (por ejemplo, el ejército y la fuerza aérea) trabajando bajo un solo comandante. Aunque suena sencillo, no lo es.

Cada servicio tiene su propia cultura, experiencia y forma de planificar y operar. Integrarlos es difícil. Canadá, por ejemplo, dedica casi un año al entrenamiento de oficiales de nivel intermedio para operar eficazmente en entornos conjuntos.

Incluso entonces, la integración suele ser limitada. Los servicios pueden coordinarse estrechamente pero aún actuar principalmente dentro de sus propios dominios – la fuerza aérea en los cielos, el ejército en tierra, la marina en el mar. Existe integración, pero suele ser secuencial en lugar de estar completamente fusionada.



(Foto AP/Michel Euler)



Operaciones combinadas y multi-dominio

A continuación, las operaciones combinadas.

Estas involucran a fuerzas de dos o más países operando bajo un mando compartido hacia un objetivo común. Canadá tiene considerable experiencia aquí a través de misiones de la OTAN y las Naciones Unidas. Pero el entorno operativo está cambiando.

Los adversarios son más rápidos, más integrados y más dispuestos a actuar en varios dominios simultáneamente, a menudo utilizando tecnologías disruptivas.

Esto nos lleva a la siguiente evolución de las operaciones: las multi-dominio. Estas representan un cambio de coordinación a integración. Combina capacidades a lo largo de tierra, aire, mar, ciberespacio y espacio simultáneamente.

El objetivo es generar efectos en todos los dominios que se refuercen mutuamente para producir resultados decisivos.

Operaciones de todos los dominios

La siguiente evolución son las operaciones de todos los dominios – a menudo llamadas operaciones conjuntas de todos los dominios. Aquí, el enfoque está en la velocidad y la escala.

El objetivo es conectar sensores (radares, satélites, sensores infrarrojos y acústicos), tomadores de decisiones y sistemas de armas (como misiles, aviones, artillería o plataformas navale…