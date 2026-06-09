Francia 3-1 Irlanda del Norte: Informe, resultado y goles mientras Olise anota un hat

El jugador Michael Olise demostró su estatus como una de las potenciales estrellas de la Copa del Mundo 2026 con un impresionante hat-trick en la victoria 3-1 de Francia sobre Irlanda del Norte.

El equipo de Didier Deschamps fue derrotado por Costa de Marfil 2-1 en Nantes la semana pasada, pero su último partido en casa antes de viajar al otro lado del Atlántico para la Copa del Mundo fue mucho más exitoso.

No fue hasta el minuto 43 que Olise rompió el empate con un remate en el poste lejano, y su potente disparo cuatro minutos después del inicio del segundo tiempo lo puso 2-0.

Irlanda del Norte descontó con un gol de Patrick Kelly, pero el excelente Olise tuvo la última palabra de manera magistral al cortar hacia su pierna izquierda y curvar un impresionante disparo en la esquina superior izquierda.

Francia estuvo naturalmente en la ofensiva temprano cuando Kylian Mbappé disparó desviado, pero casi los sorprenden al contraataque cuando Kelly envió su remate rozando el poste después de un inteligente pase de Shea Charles.

Aurélien Tchouameni luego estrelló un disparo en el poste desde larga distancia, con el posterior esfuerzo de Mbappé anulado por fuera de juego contra Desire Doue.

Controversialmente desde la perspectiva de Irlanda del Norte, no se señaló fuera de juego cuando Olise anotó para romper el empate después de que se bloqueara un intento de Ousmane Dembelé, ya que el asistente del árbitro y el VAR consideraron que Mbappé no estaba interfiriendo en el juego a pesar de parecer estar en la línea de visión del portero Pierce Charles.

Los visitantes tuvieron un gol del empate de Jamie Donley anulado por una falta clara de Ruairi McConville en la jugada previa, y luego se enfrentaron a una tarea complicada debido a Olise.

Olise disparó un remate feroz más allá de Pierce Charles después de que Theo Hernández viera un cabezazo bloqueado por Trai Hume.

Mbappé continuó frustrado al elevar su disparo desde un pase de Hernández, y Maxence Lacroix tampoco pudo mantener su tiro abajo cuando otra oportunidad clara se escapó.

Irlanda del Norte castigó esa falta de eficacia en el minuto 64, cuando Shea Charles superó a Dayot Upamecano al perseguir un balón largo por la izquierda, con la estrella del Southampton luego encontrando a Kelly para empujarla.

Mbappé falló otra oportunidad de oro después de ser habilitado por Olise, quien será favorito para iniciar el partido inaugural de la Copa del Mundo de Francia contra Senegal el próximo martes después de que su impresionante disparo en curva completara su hat-trick de manera sensacional.