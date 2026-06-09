Esquema piloto de apoyo laboral hiperlocal en Inglaterra muestra signos prometedores de eficacia.

Un piloto financiado por el gobierno de apoyo laboral “hiperlocal” en 10 barrios de Inglaterra ha mostrado “signos tempranos prometedores de efectividad”, incluyendo para jóvenes, y podría ser escalable a nivel nacional, indicó una nueva evaluación.

El esquema JobsPlus, respaldado por el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) y la Youth Futures Foundation, una organización independiente sin fines de lucro, se enfoca en brindar apoyo intensivo en una pequeña área de viviendas sociales predominantemente. Siguiendo un esquema similar establecido en Estados Unidos, “campeones comunitarios” en cada sitio ayudan a comprometer a personas difíciles de alcanzar en el área local.

Los residentes de viviendas sociales tienen casi el doble de probabilidades de estar desempleados que la población en general, y muchos de los participantes tienen barreras para el trabajo como responsabilidades de cuidado o una condición de salud.

Los trabajadores sociales de JobsPlus ofrecen apoyo individual, ayuda financiera con necesidades como ropa de entrevista o transporte para facilitar la búsqueda de trabajo, y pueden conectar a los clientes con empleadores locales, oficinas de Jobcentre Plus o servicios del NHS.

La evaluación encontró que los pilotos estaban “involucrando a residentes que están típicamente más lejos del mercado laboral y que pueden necesitar un apoyo más largo y más intensivo antes de que se puedan lograr resultados laborales”.

Entre julio de 2024 y diciembre del año pasado, el 27% de los más de 1,000 participantes en el esquema habían logrado un resultado laboral positivo, en la gran mayoría de los casos, pasando de estar desempleados a conseguir un trabajo, o para algunos, encontrando un trabajo mejor.

Los participantes en general informaron “mejoras en la salud mental, incluyendo una reducción de la ansiedad, el mal humor y el aislamiento social junto con una mayor resiliencia”, encontró la evaluación, muchos sintiendo que estas mejoras eran “precursoras esenciales para solicitar puestos de trabajo o mantener el trabajo una vez asegurado”.

Alrededor de un tercio de los inscritos hasta ahora (31%) tienen entre 16 y 24 años, en comparación con el 12% de las personas locales en las ubicaciones elegibles.

El laborismo está interesado en experimentar con formas de apoyar a los jóvenes en empleos o formación, ya que el número de jóvenes de 16 a 24 años que no están empleados, en la educación o en formación (Neet) supera el millón por primera vez en una década. El exministro Alan Milburn está revisando este tema para el gobierno, y subrayó la magnitud del problema en su informe provisional el mes pasado.

Stephen Evans, director ejecutivo del Instituto de Aprendizaje y Trabajo, la organización independiente de política e investigación que está ejecutando los pilotos, dijo: “Con más de un millón de jóvenes estimados que no están en educación, empleo o formación, es hora de pasar del análisis a la acción.

“Damos la bienvenida a los hallazgos de que el enfoque hiperlocal de JobsPlus ofrece esa oportunidad de acción: encontrar y apoyar de manera proactiva a los jóvenes en sus comunidades locales y ofrecer un apoyo integral que los entienda como personas.”

Los 10 esquemas piloto, en ubicaciones que incluyen Stockton-on-Tees, Toxteth y Wirral en Merseyside y Penge en el sur de Londres, han sido financiados por el DWP hasta marzo del próximo año.

La ministra de Empleo, Diana Johnson, dijo: “Actualmente, demasiados jóvenes no están accediendo al apoyo que existe para ayudarlos, y eso debe cambiar. Es por eso que estamos respaldando enfoques innovadores como JobsPlus, que trabajan directamente con las comunidades locales para encontrar y apoyar a los jóvenes.”

Añadió: “JobsPlus complementa nuestra garantía juvenil: nuestro compromiso de dar a cada joven la oportunidad de ganar o aprender, al llegar a aquellos que han caído más lejos del sistema.”

La evaluación fue llevada a cabo por el Instituto Independiente de Estudios del Empleo, que dijo que el esquema podría escalarse a nivel nacional.

Un aspecto de los pilotos ha sido un “bono de inserción laboral” de £400 para las personas que logran encontrar un trabajo y permanecer empleadas durante dos meses. La evaluación encontró que esto era “útil pero no central” para lograr resultados exitosos.